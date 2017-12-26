"بوليساريو" تجري مناورات عسكرية بالذخيرة الحية قرب الكركرات

الرباط: تبدأ "ايلاف المغرب" جولتها في الصحافة المغربية الصادرة الأربعاء بـ"المساء" التي كتبت أنه بعد أيام قليلة من استنفار الجيش المغربي للرد على أي استفزاز أو تحرش بالقوات المسلحة الملكية او بالبنيات العسكرية على طول الحدود مع موريتانيا، أجرت جبهة البوليساريو، أول من أمس، مناورات عسكرية بالذخيرة الحية على مقربة من منطقة الكركرات( المنطقة العازلة بالصحراء) ، بآليات ثقيلة تسلمتها الجبهة من ثكنات الجيش الجزائري.

وأجرت ميليشيات جبهة البوليساريو مناورات بحضور ضيوف من الجيش الجزائري، فيما أعلنت قيادة الجبهة أن الأمر يتعلق بتنفيذ تمرين "مميز" للذخيرة الحية ، وكذا افتتاح استعراض عسكري، وشهدت المناورات مشاركة آليات ومعدات ثقيلة أشرف جنرالات جزائريون على تسليمها ل" بوليساريو"، تنفيذا لما وصفوه بالدعم المطلق الذي تقدمه الجزائر.

وعلى مدى يومين كاملين، استعرضت" بوليساريو" أمام ضيوفها الجزائريين قدراتها العسكرية وقدرات مسلّحيها خلال ما تسميه "الملتقى الثالث لأطر مسلحيها، واختبار قدراتهم أمام احتمال اندلاع حرب مع المغرب".

ونقل عن قيادي في الجبهة أن "الملتقى كان فرصة لدراسة الأهداف والمشاريع التي من شأنها الرفع من الجاهزية القتالية للوحدات، كما كان مناسبة للوقوف على مدى الاستعداد لتطبيق التحضير القتالي لسنة 2018".

"الاستقلال" يتحرك لاسترجاع عقارات باسم أمنائه العامين

"المساء" كتبت كذلك ان تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مالية الأحزاب السياسية، حمل ملاحظة حول وضعية مجموعة من الأراضي والمباني التي يستغلها حزب الاستقلال، دون أن تكون مسجَّلة قانوناً في ملكيته. وأوضح التقرير انه بالرجوع إلى المحافظة العقارية، يتبيّن أن هذه الأصول هي في إسم أمناء عامين سابقين أو أُطر عاملة بالحزب.

وحسب الرد الذي قدمه المسؤول الوطني عن "الميزان"، فإن إدارة الحزب "تعمل جادّة على تحفيظ الممتلكات باسم حزب الاستقلال وفقاً للقانون الجبائي 2010، وتم تحفيظ عدد كبير من هذه الممتلكات باسم الحزب، والعمل لا يزال متواصلاً "، وفق ما ورد في التقرير الخاص بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب.

نزار بركة يغضب أنصاره في حفل تأبين

في الشأن الحزبي كذلك، كتبت "الأخبار" ان محسوبين على ما كان يسمى تيار نزار بركة في حزب الاستقلال، لم يخفوا غضبهم جراء نجاح حفل تأبين للبرلماني الاستقلالي السابق، عبد العزيز حليلي، بمركب الحرية بفاس.

وأضافت الصحيفة ذاتها ان الحفل حضره عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية، وأعضاء المجلس الوطني للحزب، إلى جانب عمداء وأساتذة جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كاد ان يفسد من طرف الاستقلاليين الذين ساندوا نزار بركة في مواجهة حميد شباط الأمين العام السابق للحزب، حيث عمدوا، قبل الختام، إلى ترديد عبارات انتقدت ما أسموه مباركة الأمين العام الحالي لعمل المفتشين الذين ساندوا شباط.

طوطال كال: هذه حقائقنا بخصوص مراكز الاتصالات بالمغرب

وتقرأ "ايلاف المغرب" بـ"الأحداث المغربية" ان شركة "طوطال كال" (مركز للاتصالات مقره بالمغرب) نفت اي نية للانسحاب من المغرب. وقال بيان محامي الشركة ان ما أوردته "الأحداث المغربية" نقلا عن قناة "فرانس 24" الفرنسية، من كوّن إنجليك جرار سبق لها أن هددت الدولة المغربية في شخص والي الدار البيضاء بأن شركة فري تيليكوم سوف تنسحب نهائياً من المغرب إذا ما أصرت الحكومة المغربية على احترام حق العمال في الإضراب.

وحول مقال سبق ان نشرته الصحيفة تحت عنوان "فرانس 24 تفضح مراكز الاتصال في المغرب"، قالت شركة "طوطال كال "ان هناك مغالطات واردة في برنامج "كاش انفيستيغاسيون" الذي تم بثه في القناة الفرنسية.

وأضافت "الأحداث المغربية" ان الشركة فندت ما نقلته عن القناة الفرنسية، مؤكدة ان فاعل الاتصالات الفرنسي "فري تلكوم "لم يتخذ اي عملية تنقيل او توقيف لأي من مسؤوليه عقب البرنامج التلفزيوني المذكور، كما أنها لم تتخذ اي إجراءات عقابية على أساس انتماءات نقابية لأي من أجرائها.

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