الرئيس اليمني: القضاء على مشروع إيران أمر حتمي

صنعاء: اعتبر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي القضاء على المشروع الإيراني الذي تنفذه جماعة الحوثي في اليمن "أمرا حتميا".

أكد هادي، الثلاثاء، أن ذلك "مطلب كافة شرائح المجتمع". واتهم جماعة الحوثي بمحاولة جر المنطقة إلى أتون صراعات مذهبية وعرقية خدمة لأطراف خارجية لا تريد لليمن والمنطقة الأمن والاستقرار.

وبارك هادي "الانتصارات الساحقة" للجيش الوطني في شرق صنعاء، وذلك خلال اطلاعه هاتفيا من قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء ناصر الذيباني، ومحافظ صنعاء عبدالقوي شريف، على سير العمليات العسكرية هناك.

وشدد الرئيس اليمني على "ضرورة مواصلة العمليات العسكرية حتى تحرير كامل التراب اليمني"... مثمنا جهود التحالف العربي بقيادة السعودية ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني.

