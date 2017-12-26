السجن لوزير عاجي سابق متورط في مقتل جنود من الامم المتحدة

أبيدجان: أصدرت محكمة في أبيدجان الثلاثاء حكما بالسجن عشرين عاما بحق الوزير العاجي السابق اوبير اولاي لادانته بالتواطؤ في مقتل 18 شخصا، بينهم 7 من جنود قوة حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة.

وقال اولاي فور صدور الحكم "هذا حكم دون دليل. هذا حكم سياسي"، إلا أنه استطاع العودة لمنزله بفضل تقدم محاميه بطعن أمام محكمة النقض.

وطالبت المدعية العامة ميريل كواسي بعقوبة السجن المؤبد بحق المتهمين في القضية، اوبير اولاي (64 عاما) وزير العمل والاشغال العامة في حكومة الرئيس السابق لوران غباغبو، وموريس دجيري البالغ 37 عاما، وذلك في قضية مقتل 18 شخصا في غرب البلاد في يونيو 2012.

وأكدت كواسي "بشكل واضح، اوبير اولاي قدم دعما ماليا بغرض شن تمرد في الغرب"، وتابعت أن "المتواطئ يكون أحيانا أكثر خطورة من الفاعل".

