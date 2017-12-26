GMT 21:07 2017 الثلائاء 26 ديسمبر GMT 21:18 2017 الثلائاء 26 ديسمبر  :آخر تحديث

وزير خارجية البحرين: إيران الدولة شيء مستدام والنظام زائل

صحافيو إيلاف
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المنامة: قال وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في تغريدة على تويتر إن إيران وأتباعها يعرفون من يقف في وجه مشروعهم التوسعي البغيض، مشدداً على أن إيران الدولة شيء مستدام، أما إيران النظام فهي أمر طارئ ومؤقت، مضيفا إن لم يعجبها كلامنا فلتشرب من البحر.

وقال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة "الجمهورية الإسلامية وأتباعها يعرفون من يقف في وجه مشروعهم التوسعي البغيض، ويتآمرون عليه. حفظ الله الملك ورجاله المخلصين".

وأضاف "أكرر ولن أضيع الفرصة، إيران شيء مستدام، أما الجمهورية الإسلامية فهي أمر طارئ، ووضع غريب وشيء مؤقت".

وقال وزير الخارجية البحريني "إن لم يعجب الجمهورية الإسلامية كلامنا فلتشرب البحر، وتضرب رأسها في الحيطان الأربعة. فنحن والأشقاء نقف لها، ولأتباعها ولمشروعها بالمرصاد".


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