العماري يلتقي خالد مشعل في الرباط

الرباط: استقبل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض إلياس العماري زوال اليوم في المقر المركزي للحزب بالرباط، وفدا فلسطينيا برئاسة القيادي بحركة حماس، خالد مشعل.

وخلال اللقاء الذي تمحور حول تطورات القضية الفلسطينية جدد العماري التذكير بالموقف المغربي الرسمي والشعبي المساند للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن فلسطين تظل محط إجماع مختلف التعبيرات المغربية.

من جهته، نوه مشعل بالموقف المغربي تجاه القضية الفلسطينية، وعبر عن تقديره الكبير لحزب الأصالة والمعاصرة ، وحرصه الكبير على تجديد التواصل مع قيادته كلما أتيحت له فرصة زيارة المغرب.

حضر اللقاء إلى جانب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أعضاء المكتب السياسي للحزب وهم النائبة البرلمانية عزيزة الشكاف و الحبيب بلكوش و محمد المعزوز.