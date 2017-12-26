مقتل القيادي الحوثي ياسر الأحمر بغارة للتحالف العربي

صنعاء: اعترف ناشطون حوثيون، مساء الثلاثاء، بمقتل القيادي البارز في صفوفهم ياسر فيصل الأحمر، بغارة جوية للتحالف العربي في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وعينت جماعة الحوثي في منتصف أكتوبر الماضي، ياسر الأحمر قائدا للواء 135 مشاة ومنحته رتبة عقيد.

كما قتل القائد الميداني محمد حسن السوسوة خلال مواجهات في محافظة البيضاء

وسيطرت القوات اليمنية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي على قرى في مديرية أرحب شمالي العاصمة اليمنية، وذلك بعد سيطرتها على أجزاء من سلسلة جبال قطبين في المنطقة.

وتتقدم القوات اليمنية بشكل سريع بمحيط صنعاء، بعد سيطرتها على جبال القناصين، وتعتبر السيطرة على تلك الجبال خطوة استراتيجية مهمة إذ مكنت الجيش الوطني اليمني من استخدامها في استهداف مواقع المتمردين بالمدفعية.

ويأتي هذا التقدم مدعوما بغطاء جوي من التحالف العربي. وتقوم قوات التحالف العربي برصد واستهداف أي تعزيزات للمتمردين في جبهات القتال خاصة في جبهة الساحل الغربي، التي تشهد معارك عنيفة خلال الفترة الحالية.