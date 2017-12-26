GMT 21:23 2017 الثلائاء 26 ديسمبر GMT 21:25 2017 الثلائاء 26 ديسمبر  :آخر تحديث

مقتل القيادي الحوثي ياسر الأحمر بغارة للتحالف العربي

صحافيو إيلاف
مواضيع ذات صلة
إدانة عربية ودولية لإطلاق الحوثي صاروخًا باتجاه الرياض
الحوثيون يحتجزون الآلاف من حزب المؤتمر
الحوثيون يفشلون في إطلاق صاروخ باليستي
اليمن: علماء دين يدعون لمواجهة الحوثيين
مقتل عشرات الحوثيين والجنود اليمنيين في محافظة الحُديدة
واشنطن: صاروخ الحوثيين الذي أطلق على الرياض "يحمل بصمات" إيرانية
وثائق سرية تكشف انهيار الحوثي في اليمن

صنعاء: اعترف ناشطون حوثيون، مساء الثلاثاء، بمقتل القيادي البارز في صفوفهم ياسر فيصل الأحمر، بغارة جوية للتحالف العربي في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وعينت جماعة الحوثي في منتصف أكتوبر الماضي، ياسر الأحمر قائدا للواء 135 مشاة ومنحته رتبة عقيد.

كما قتل القائد الميداني محمد حسن السوسوة خلال مواجهات في محافظة البيضاء

وسيطرت القوات اليمنية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي على قرى في مديرية أرحب شمالي العاصمة اليمنية، وذلك بعد سيطرتها على أجزاء من سلسلة جبال قطبين في المنطقة.

وتتقدم القوات اليمنية بشكل سريع بمحيط صنعاء، بعد سيطرتها على جبال القناصين، وتعتبر السيطرة على تلك الجبال خطوة استراتيجية مهمة إذ مكنت الجيش الوطني اليمني من استخدامها في استهداف مواقع المتمردين بالمدفعية.

ويأتي هذا التقدم مدعوما بغطاء جوي من التحالف العربي. وتقوم قوات التحالف العربي برصد واستهداف أي تعزيزات للمتمردين في جبهات القتال خاصة في جبهة الساحل الغربي، التي تشهد معارك عنيفة خلال الفترة الحالية.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب

إستفتاء

في أخبار