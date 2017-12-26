الرباط: يخاطر المئات من عمال المناجم بحياتهم في بلدة جرادة الفقيرة في شمال شرق المغرب لاستخراج الفحم الحجري في الخفاء، فقبل عدة ايام، نجا عبد الرزاق من الموت بأعجوبة لكن الحظ لم يحالف اثنين من رفاقه.

ويطلق السكان على هذه المواقع تسمية "مناجم الموت" في بلدة التعدين القديمة حيث ما لا يقل عن الف شخص يغامرون يوميا في المناجم المهجورة بعد نحو عقدين من اغلاقها، دون أي تدابير للوقاية رغم ما يشكله ذلك من خطر على حياتهم.

لقي حسين وجدوان، وهما شقيقان يبلغان من العمر 23 و 30 عاما، حتفهما الجمعة في حادث وقع في سرداب منجم. وعم الغضب إثر وفاتهما بين السكان الذين يدعون انهم "مهمشون" ويتظاهرون منذ الاحد ضد السلطات التي يتهمونها بانها "تخلت" عنهم.

وكان عبد الرزاق الديوي (22 عاما)، مع الشقيقين حين وقع الحادث.

وقال الشاب لوكالة فرانس برس "نزلنا الى عمق 85 مترا تحت سطح الارض، كان حسين وجدوان تحتي مباشرة، وكان أحدهما يحفر أفقيا فاصاب بئرا للماء التي غمرتنا. تمكنت من الامساك بالحبل للصعود مجددا.

لقد خاطرت بحياتي

يسكن عبد الرزاق منزلا متواضعا غير مكتمل البناء في حالة من البؤس. ويقول انه يعيل والده البالغ من العمر 80 عاما، وهو عامل منجم سابق، وستة أشقاء بالاضافة الى زوجته وابنته.

واضاف بتعاسة "ليس هناك بديل، لا يوجد عمل آخر، وهذا هو السبب وراء مخاطرتي بحياتي، أكسب بين 100 و150 درهم يوميا (بين 9 و 13 يورو)".

واكد عبد الرزاق انه يتوجه الى المنجم "منذ ثلاث او اربع سنوات" ، مشيرا الى انه "يشرب الكثير من الحليب" لتخفيف آثار الغبار الذي يستنشقه، وفق اعتقاد شعبي شائع.

وقبل إغلاق المنجم اواخر التسعينيات، بعد أن باتت تكاليفه مرتفعة وفق السلطات، كان نحو 9000 يعملون في جرادة في مجال التعدين الذي كان يشكل مصدر الدخل الرئيسي للسكان.

ومنذ قرار الاغلاق، تراجع عدد السكان من 60 الف نسمة الى اقل من 45 الفا. ورغم الاغلاق الرسمي للمناجم، يواصل شباب المدينة المغامرة في هذه الآبار لاستخراج الفحم يدويا بغرض بيعه للتجار المحليين.

واكد عبد الرزاق ان "الحوادث المميتة شائعة" في هذه المناجم، مشيرا الى انه شهد وفاة عمه وشابين من عائلته. وكان من الواضح أن وفاة الشقيقين هي القشة التي جعلت الكيل يطفح.

والثلاثاء لليوم الثالث على التوالي، عبر السكان عن غضبهم حيال "تهميشهم" وطالبوا بفرص عمل.

واعلن رئيس الوزراء سعد الدين العثماني انه مستعد "لاستقبال نواب من المنطقة هذا الاسبوع او الاسبوع المقبل لبحث المشاكل" هناك.

وتعتبر جرادة احدى أفقر البلدات في المغرب، وفقا للبيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، وهي جهاز الإحصاء المغربي. وتقع جرادة على بعد 60 كلم من مدينة وجدة كبرى مدن شرق المغرب.

لا وظائف

وقال سعيد زروال، المسؤول المحلي في الرابطة المغربية لحقوق الانسان ان الدولة قامت بطبيعة الحال بتنفيذ مشاريع اقتصادية بعد إغلاق نشاط التعدين، لكنها كانت "غير كافية".

واضاف "ان البلدة ليس لديها موارد اخرى، ولا توجد وظائف، او مصانع، ويعيش الناس وسط ظروف لا تخلو من البؤس".

وكانت نتيجة 80 عاما من استخراج الفحم ارثا صعبا بالنسبة لعمال المناجم. وتبدو الامراض الرئوية الناجمة عن استنشاق غبار الفحم، مثل السحار، شائعة بين عمال المناجم، وفقا لشهادات تم جمعها في المكان.

عند مدخل جرادة، يصل نحو عشرين مريضا معظمهم من المتقاعدين من عمال المناجم، الى "وحدة أمراض الرئة والسحار" في مستشفى البلدة لمعاينة طبية.

وقال الستيني محمد البركاني الذي عمل في المناجم طوال 23 عاما "لقد تم إنشاء هذا المركز خصيصا لعمال المناجم المصابين بمرض السحار". واضاف ان "عمال المناجم يواصلون السعال بسبب المرض حتى وفاتهم. لذا، فانهم يعطوننا ادوية لتخفيف الالم".