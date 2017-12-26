واشنطن: وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء معايدة بمناسبة عيد "كوانزا" الذي يستمر سنويا لمدة اسبوع من 26 ديسمبر ولغاية الأول من يناير ويحتفل خلاله الأميركيون السود بارثهم الثقافي وتاريخهم الأليم وآمالهم بمستقبل أفضل.

وقال ترمب في بيان إنه "في الوقت الذي تشعل فيه العائلات والاصدقاء سويا شمعدان الكينارا، ميلانيا وأنا نتقدم اليهم بأحر التهاني والامنيات بأعياد سعيدة وسنة جديدة مزدهرة".

وعيد كوانزا مناسبة ابتكرها في ستينيات القرن الماضي الناشط في مجال الدفاع عن الحقوق المدنية مولانا كارينغا كاحتفال سنوي يجمع كل الأميركيين المتحدرين من اصول افريقية وكذلك ايضا افارقة الشتات، ويتم خلاله ايقاد شمعدان الكينارا الذي يحمل سبع شموع، تضاء واحدة منها كل ليلة، وتنقسم الى ثلاث شموع حمراء ترمز الى الماضي الاليم للسود وثلاث خضراء ترمز الى املهم بمستقبل مشرق وواحدة سوداء في الوسط بلون بشرتهم.

وترجع فكرة هذا العيد الى احتفالات نهاية الحصاد في افريقيا حيث تعني كلمة "كوانزا" باللغة السواحلية "اولى ثمار الحصاد".

وهذا العيد ليس منتشرا على نطاق واسع في الولايات المتحدة، لكن وسائل اعلام أميركية اشارت الى ان مزيدا من الأميركيين السود احتفلوا به هذا العام بسبب مناخ التوتر السياسي الذي يخيم على البلاد منذ انتخب دونالد ترمب رئيسا.

ودأب الرؤساء السابقون بيل كلينتون وجورج بوش الابن وباراك أوباما على تضمين هذا العيد في معايداتهم بمناسبة اعياد نهاية السنة.

وشعبية ترمب متدنية جدا في صفوف الأميركيين السود الذين يتهمه بعضهم بمسايرة الحركات العنصرية التي تؤمن بمبدأ تفوّق العرق الابيض وكذلك ايضا بازدرائه المتواصل بسلفه باراك اوباما، اول رئيس أميركي اسود.

