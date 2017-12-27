اليابان تسعى لوضع لوحة إعلانية على القمر

بيروت: هل يمكن أن نرى الإعلانات تُبث من على سطح القمر في عام 2020؟ هذا ما تقوله شركة "إسباس" اليابانية التي تسعى إلى وضع لوحة إعلانية على سطح القمر بتكلفة مبدئية تصل إلى 90 مليون دولار.

ويستخدم هذا المبلغ بإرسال مركبة الفضاء إلى مدار القمر بحلول عام 2019 وهبوطها في عام 2020، بحسب ما ذكر موقع «بيزنس إنسيدر».

وستقدم خدمة لصق الشعارات الإعلانية بطلب الشركات إذا نجحت التجربة.

يذكر أن شركة طوكيو المالكة لشركة الفضاء «إسباس» تدعمها بعض أكبر الشركات اليابانية مثل شركة الخطوط الجوية اليابانية وشبكة تلفزيون طوكيو «بروادكاستينغ سيستيم هولدنجز»، وستذهب هذه الأموال نحو تطوير تكنولوجيا استكشاف الفضاء.

ونوهت الشركة إلى أنها مستعدة لاستقبال الطلبات من الشركات لنشر شعاراتها على سطح القمر.

ولا تعد «إسباس» الشركة الأولى لجلب الإعلانات إلى الفضاء، فقد اشترت شبكة تلفزيونية يابانية مقعدا في إحدى مركبات الفضاء الروسية، ووضعت شعارها على مركبة الإطلاق، لكن إسباس أول شركة تحاول بشكل مباشر الإعلان على سطح القمر.

وحاولت شركة أميركية تدعى «سباس ماركتينج إنك» في 1993 إطلاق لوحة إعلانية مضيئة على مستوى أرضي منخفض بين الأرض والقمر.