البرازيل تطرد القائم بالأعمال الفنزويلي

برازيليا: أمرت برازيليا الثلاثاء القائم بالأعمال الفنزويلي المعتمد لديها خيراردو ديلغادو بمغادرة البلاد، وذلك ردا على قرار الحكومة الفنزويلية السبت طرد سفير البرازيل في كراكاس.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البرازيلية لوكالة فرانس برس ان "البرازيل قررت إعلان القائم بالاعمال الفنزويلي شخصا غير مرغوب به".

وأضاف "عمليا هذا يعني انه يجب عليه ان يغادر البلاد. انه اجراء سريع".

والسبت أعلنت رئيسة الجمعية الوطنية التأسيسية في فنزويلا ديلسي رودريغيز ان كراكاس قررت اعتبار السفير البرازيلي روي بيريرا والقائم بالاعمال الكندي كريب كواليك "شخصين غير مرغوب فيهما".

ويومها قالت رودريغيز انه في اطار "صلاحيات الجمعية التأسيسية، قررنا اعتبار سفير البرازيل شخصا غير مرغوب فيه حتى اعادة النظام الدستوري الذي انتهكته الحكومة في هذا البلد الشقيق"، في اشارة الى الرئيس البرازيلي ميشال تامر.

وتدهورت العلاقات بين كراكاس وبرازيليا منذ تولى تامر الحكم قبل عام ونصف عام بعد اقالة الرئيسة اليسارية السابقة ديلما روسيف التي كان نائبا لها.

وسارعت الحكومة البرازيلية في حينه الى ادانة قرار كراكاس، متوعدة اياها بالرد بالمثل ومنددة ب"الطبيعة الاستبدادية لإدارة نيكولاس مادورو وعدم قدرتها على القيام بأي نوع من الحوار".

