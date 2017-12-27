4 نقاط سيبحثها أحمد الجربا في موسكو

«إيلاف» من لندن: أكد الناطق الرسمي باسم تيار الغد السوري منذر آقبيق أن رئيس التيار، أحمد الجربا، توجه إلى العاصمة الروسية موسكو ، وسيجري مباحثات مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء.

وقال آقبيق لـ "إيلاف" أن تيار الغد السوري ومن ضمن مبادئه الرئيسيّة وطروحاته الثابتة، "يؤكد على الحل السياسي وحقن دماء السوريين ووقف الحرب ، ويركز على الملف الإنساني والانتقال الديمقراطي ومكافحة الاٍرهاب ووحدة الأراضي السورية ".

وحول الاّراء التي تتحدث عن مؤتمر سوتشي، وخاصة أن تيار الغد يؤيد المؤتمر، قال اقبيق إن تيار الغد "يحترم التنوع السياسي ويحترم آراء الجميع حول المؤتمر، وفِي نفس الوقت لا يؤيد تيار الغد حملات التشويه أو التخوين، لأن هناك أطرافاً هي التي تقود مثل هذه الحملات وهي ذاتها من تسببت في شق صفوف الثورة السورية واضعافها واحداث شرخ فيها ونحن في التيار نعمل على إنقاذ ما يمكن انقاذه" .

وأشار الى أن خيارات بعض أطراف المعارضة السورية كانت خاطئة، وهم من أدوا الى مزيد من نزف دماء الشعب السوري بأخطائهم المتكررة.

ورداً على سؤال ما إذا كان الجربا ينوي عقد لقاء في الخارجية الروسية، كان اقبيق قال لوكالة سبوتينك الروسبة "نعم، صحيح، رئيس تيار الغد، أحمد الجربا، لديه لقاء مع الوزير لافروف "، ولفت آقبيق إلى أنه من بين المواضيع الأساسية التي من المنتظر أن يتم بحثها خلال اللقاء الْيَوْم، "عملية السلام، ومواضيع خفض التصعيد والأوضاع الإنسانية ومؤتمر الحوار الوطني في سوتشي".