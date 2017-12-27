هواتف لا تستطيع استخدام الواتساب بداية 2018

مع بداية العام الجديد، سيجد عدد من مستخدمي تطبيق التراسل "واتساب"، أنفسهم غير قادرين على استخدامه، ومن دون رجعة.

التطور المنتظر، والمزعج بالقطع للكثيرين، لن يكون مفاجئًا، فقد أعلن عنه القائمون على التطبيق الذي يستخدمه أكثر من مليار إنسان، منذ أشهر، مع توضيح أسبابه التقنية.

ووفقًا لموقع "دايلي ميرور" فإن التطبيق الشهير أعلن أنه "يرنو إلى السنوات السبع المقبلة، ويريد التركيز على أنظمة تشغيل الهواتف التي تستخدمها الغالبية العظمى منا".

وبناء على ما سبق، فإن أي هاتف بلاكبيري يعمل بنظامي تشغيل بلاكبيري او اس أو بلاكبيري 10 لن يستطيع التعامل مع واتساب بداية العام الجديد.

ورغم تحول هواتف بلاكبيري إلى نظام أندرويد هذا العام، إلا أن الأجهزة القديمة لا تزال تستخدم نظم التشغيل الخاصة ببلاكبيري، مما لن يصبح مفيدا بعد الآن مع "واتساب".

كما لن يصبح واتساب متاحًا أيضا على أي هاتف يعمل بنظام تشغيل ويندوز 8.0، أو ما هو أقدم منه.