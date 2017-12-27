أطفال فلسطين ووهم القائد المحرر قاسم سليماني

نصر المجالي: وصلت مرحلة التغرير بأطفال فلسطين من جانب الجماعات الإسلامية كحركة حماس والجهاد الإسلامي الى حفزهم لتسجيل شريط فيديو يشيدون فيه بإيران وقائد فيلق القدس قاسم سليماني وانتصارات الوهم بتحرير فلسطين.

وتناقلت وسائل الإعلام الإيرانية شريط فيديو نشر على حساب الانستغرام، الذي ينسب الى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، وفيه يعرب جمع من الاطفال الفلسطينيين يتحدثون ببراءة عن شكرهم لايران واللواء قاسم سليماني.

ويأتي بث الشريط الذي يشارك في توجيه رسائلهم لسليماني، عدد من الأطفال وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية، بعد أن اشادت قيادات حمساوية ومن الجهاد الإسلامي بما "تقدمه لنصرة فلسطين والقدس".

وادعى رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني، يوم الأربعاء، بأن طهران أحبطت مؤامرة الرئيس الاميركي من خلال دعمها للقدس الشريف عاصمة لفلسطين.

واضاف علي لاریجاني، في تصريح ادلى به عقب المصادقة على قانون تكليف الحكومة بدعم القدس الشريف باعتبارها عاصمة دائمة لفلسطين يوم الاربعاء، ان قرار نقل سفارات اميركا وبلدان اخرى الى القدس مؤامرة خططها الرئيس الاميركي بهدف متابعة مسار التسوية التافه وخطوة اخرى لتوجيه صفعة لكرامة الفلسطينيين والمسلمين.

يشار إلى أن قاسم سليماني أجرى قبل أيام اتصالات هاتفية مع قادة حماس والجهاد الإسلامي لبحث جهوزية المقاومة الفلسطينية. ونقل بيان لسرايا القدس، الجناح المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، يوم الإثنين 11 ديسمبر 2017، عن سليماني تأكيده على "دعم إيران الكامل والشامل للمقاومة الفلسطينية".

وأوضح البيان أن سليماني "شدد على جاهزية كافة حركات المقاومة في المنطقة للدفاع عن المسجد الأقصى".

شريط فيديو أطفال فلسطين لقاسم سليماني