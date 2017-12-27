سقوط طائرة تدريب عسكري سودانية ومقتل قائدها

الخرطوم: اعلن المتحدث باسم الجيش السوداني العميد احمد خليفه الشامي الاربعاء سقوط طائرة تدريب عسكري في مدينة بورتسودان شرقي السودان ومقتل قائدها.

وقال الشامي في بيان تلقته فرانس برس "اثر عطل فني سقطت طائرة تدريب من طراز (بي تي 6) تتبع للكلية الجوية في بورتسودان مما ادى الى استشهاد الطالب الحربي سياف ادريس عثمان الذي كان يقودها في طلعة تدريبية".

وتتعدد حوادث الطيران العسكري في السودان وفي حزيران/يونيو 2017، تحطمت مروحية عسكرية بشمال السودان وقتل طاقمها.

وتقع بورتسودان على بعد حوالي 800 كيلومتر شرق العاصمة السودانية الخرطوم على ساحل البحر الاحمر.

وافاد شهود عيان بان الطائرة سقطت قريبا من منطقة سكنية ولكنها لم تحدث فيها اضرارا.

وقال شاهد عيان لفرانس برس عبر الهاتف طالبا عدم ايراد اسمه "الطائرة سقطت قريبا من مربع 17 الثورة لكنها تفادت المنازل".

