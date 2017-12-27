بوتين يسلم ملف ترشحه للرئاسة للجنة الانتخابية

موسكو: سلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرشح لولاية رابعة في آذار/مارس 2018، الاربعاء ملف ترشحيه امام عدسات المصورين الى اللجنة الانتخابية المركزية.

وقدم الرئيس الروسي الذي بدا جالسا خلف مكتب، جواز سفره الى عضو من اللجنة الذي سلمه ملف وثائق تم التحقق منها بينها بيانات الدخل وتبادل معه بعض الكلمات.

وقال موظف اللجنة "لقد تم تسلم الوثائق، شكرا" متمنيا له "حظا موفقا وعاما سعيدا".

يترشح بوتين (65 عاما) بصفة مستقل للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 18 آذار/مارس والتي يعتبر الاوفر حظا للفوز بها وستبقيه في السلطة حتى العام 2024 اذا فاز بها.

وأعلن اكثر من عشرين مرشحا انهم يريدون منافسة بوتين في هذا الاقتراع. وسيخوض السابق رئيس حزب يميني متطرف فلاديمير جيرينوفسكي ومرشح الحزب الشيوعي بافل غرودينين او حتى الصحافية المقربة من المعارضة الليبرالية كسينيا سوبتشاك.

ورفضت اللجنة الانتخابية المركزية الاثنين ترشيح اليكسي نافالني المعارض الابرز للكرملين. وعزت اللجنة قرارها الى صدور حكم على نافالني في قضية يعتبرها "مفبركة" للحؤول دون مواجهته بوتين.

ودافع الكرملين الثلاثاء عن شرعية الانتخابات الرئاسية بعد رفض ترشيح نافالني.

ورغم المشاكل التي تواجهها روسيا مثل الفساد ونظام الضمان الصحي المتداعي او حتى تزايد مستوى الفقر، تتوقع استطلاعات الرأي فوزا كبيرا لبوتين.

لكن العديد من المراقبين يتوقعون نسبة امتناع عن التصويت مرتفعة نظرا لشعبية الرئيس الحاكم منذ 18 عاما وغياب منافسه الرئيسي عن السباق.

