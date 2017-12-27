السبسي يؤدب أردوغان بعد رفعه لشعار رابعة الإخواني

لقّن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، نظيره التركي الزائر رجب طيب اردوغان درسًا في الأدب البروتوكولي، حين خاطبه خلال المؤتمر الصحفي المشترك بالقول: "نحن في تونس لدينا علم واحد لا اثنان لا ثلاثة لا "رابعة".

وجاء تصريح السبسي كردة فعل على شعار "رابعة" الذي رفعه اردوغان خلال استقباله اليوم الاربعاء في القصر الرئاسي بقرطاج. وراجت صور اردوغان وشريط فيديو، وهو يرفع هذا الشعار الذي له علاقة بالاخوان المسلمين وأحداث رابعة العدوية في أغسطس 2013 ، خلال استقبال السبسي له في قصر قرطاج

وقالت مصادر تركية إن الشعار يمثل حزب العدالة والتنمية الحاكم، وهو حزب إسلامي يقوم على 4 دعائم، وهي علم واحد، أمة واحدة، بلد واحد، حكومة واحدة.

ونشرت وسائل الإعلام صورا ومقاطع فيديو تظهر وصول أردوغان إلى القصر الرئاسي، وهو يحيي الجمهور بشعار (رابعة)، وهذا هو شعار يمثل الدولة التركية التي تقوم على أربع دعائم، وهي علم واحد وأمة واحدة وبلد واحد وحكومة واحدة.

أول زيار ة

تجدر الإشارة إلى أن هذه أول زيارة لأردوغان إلى تونس بصفته رئيسًا للبلاد، وتأتي في ختام جولة إفريقية للزعيم التركي، زار خلالها السودان وتشاد.

وأعلنت الرئاسة التونسية في بيان لها أن هذه الزيارة تأتي في إطار "الإرادة المشتركة للجانبين التونسي والتركي لدعم علاقات التعاون الثنائي وتنويع مجالاتها، وتعزيز سنة التشاور السياسي بين البلدين، والتباحث في المسائل ذات الاهتمام المشترك".

وعلاوة على الرئيس السبسي، يعقد أردوغان خلال هذه الزيارة اجتماعات مع رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر ورئيس الوزراء يوسف الشاهد، وكذلك مع رؤساء أهم ثلاثة أحزاب من حيث حجم تمثيلها في البرلمان، وهم رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، والمدير التنفيذي لحركة "نداء تونس" حافظ قايد السبسي، نجل رئيس البلاد، والأمين العام لحزب "مشروع تونس" محسن مرزوق.

وفي نهاية زيارته، سيشرف أردوغان على منتدى اقتصادي مشترك بين تونس وتركيا في ضاحية قمرت القريبة من العاصمة تونس.

