بريطانيا تخفض عدد السعرات التي يُنصح بتناولها

لندن: نصحت الحكومة البريطانية في ارشادات صحية جديدة بخفض السعرات الحرارية التي ينبغي أن يتناولها الفرد إلى 1800 سعرة في اليوم. والتوصية الرسمية المعتمدة حتى الآن هي 2000 سعرة يومياً للمرأة و2500 سعرة للرجل في اطار نظام غذائي متوازن.

ولكن مؤسسة الصحة العامة في انكلترا قررت اطلاق حملة في السنة الجديدة تتضمن ارشادات جديدة على قاعدة 400 600 600، أي تحديد الوجبات اليومية بسعرات لا تزيد على 400 سعرة للفطور و600 سعرة لكل من الغداء والعشاء.

ويجوز تناول شيء صحي خفيف لا يزيد على 100 سعرة مرتين بين هذه الوجبات الرئيسية ليصبح المجموع 1800 سعرة في اليوم. وتبين الأرقام الرسمية ان الكبار يتناولون حالياً ما يزيد في المتوسط 200 الى 300 سعرة في اليوم على الحد الذي يجب ان يلتزموا به.

وستُعلن التوصيات الجديدة في اطار حملة تبدأ في مارس المقبل.

ولكن كريستوفر سنودن رئيس قسم اقتصاد نمط الحياة في معهد الشؤون الاقتصادية للأبحاث صرح للصحيفة ان الثابت منذ عقود ان الأشخاص النشيطين بقدر معتدل يحتاجون الى ما بين 2000 و2500 سعرة في اليوم للحفاظ على وزنهم وان التوصيات الجديدة تهدف الى حمل المواطنين على تقليل الأكل.

ولاحظ مراقبون أن التوصيات الجديدة تعمدت ان يكون عدد السعرات منخفضاً لأن الأشخاص يميلون بصورة طبيعية الى تقليل تقديراتهم لما يتناولونه من سعرات ولا يحسبون المشروبات ضمنها دائماً.

وأظهرت أرقام نُشرت مؤخراً ان بريطانيا تأتي بالمركز السادس في البدانة بين دول العالم. فان 25 في المئة من البالغين مصابون بالبدانة و36 في المئة آخرين يعدون من ذوي الوزن الزائد.



وقالت مؤسسة الصحة العامة في انكلترا إن السعرات التي تفوق الحد الصحي هي المسؤولة عن زيادة الوزن داعية الأشخاص إلى إيجاد خيارات صحية.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الديلي تلغراف". الأصل منشور على الرابط التالي:

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/12/27/cut-calorie-intake-1800-day-official-advice-say

