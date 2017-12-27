سقوط جرحى بانفجار في سان بطرسبورغ

أفاد مسؤولون روس الأربعاء أن 10 أشخاص أصيبوا بجروح بعد انفجار عبوة ناسفة مصنّعة محليًا في أحد المتاجر في مدينة سان بطرسبورغ في شمال غرب روسيا.

إيلاف من موسكو: نقلت وكالات روسية عن المتحدثة باسم لجنة التحقيق سفيتلانا بيترينكو قولها "بحسب المعلومات الاولية فقد وقع انفجار لجسم غير معروف في متجر". اضافت ان الانفجار سببه "عبوة ناسفة مصنّعة محليا بقوة تعادل 200 غرام من مادة التي ان تي، ومحشوة بشظايا قاتلة".

تابعت انه تم فتح تحقيق في "محاولة قتل"، وان التحقيق "ينظر في كل الفرضيات الممكنة لما حصل". وقال رئيس وحدة التحقيق في سان بطرسبورغ الكسندر كلاوس لوكالة انترفاكس "تم اسعاف 10 اشخاص، وحياتهم ليست في خطر".

وذكر مراسل لفرانس برس كان في موقع الانفجار ان الشرطة والمسعفين وصلوا الى المكان، اضافة الى سيارة تابعة لجهاز الامن الفدرالي "اف اس بي" الذي يحقق في قضايا الارهاب.

وقالت شرطة سان بطرسبورغ انه"حوالى الساعة 6,30 سمع صوت انفجار، وجرح العديد من الاشخاص". واضافت ان الانفجار وقع في سوبرماركت شمال شرق وسط المدينة، كما افادت مصادر لوكالات الامن الروسية الى ان العبوة كانت موضوعة في خزانة.

وقال ممثل عن وزارة الطوارئ لانترفاكس "لا يوجد حريق، وكل المتسوقين تم اخراجهم من المكان". أضاف الشاهد ارتور يريتسيان لوكالة تاس انه سمع الانفجار وشاهد دخانًا في المتجر، لكن لم يكن هناك الكثير من المتسوقين حينها، وتم نقل الجرحى بسيارات الاسعاف.

واستهدف تفجير في ابريل مترو سان بطرسبورغ العاصمة السابقة للقياصرة في روسيا، ما اسفر عن سقوط 14 قتيلا وعشرات الجرحى. وتبنى المسؤولية عن التفجير مجموعة مرتبطة بالقاعدة، وقالت انها رسالة الى البلاد المنخرطة في الحرب ضد المسلمين.