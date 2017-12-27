قيادة التحالف: الحرب على الحوثيين أوشكت أن تضع أوزارها

إيلاف من الرياض: أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، في رسالة إلى الحوثيين أن أمامهم خياران لا ثالث لهما إما السلم أو الحرب، على أن يكون السلم تسليم السلطة للشرعية والالتزام بالقوانين الدولية والقرارات المتخذة لمصلحة اليمن فيما يسكون خيار الحرب هو الخيار الثاني الذي أوشك أن يضع أوزاره.

وقال العقيد تركي المالكي إن قوات التحالف العربي حققت نجاحات عسكرية داخل اليمن ودعمت العمليات العسكرية للجيش اليمني داخل اليمن ضد الحوثيين، مشيرا إلى سقوط قيادات وخسائر في صفوفهم، مما أدّى إلى تدني الروح المعنوية لديهم جراء خسارة قيادات ميدانية لا يوجد من يعوضها .

وأضاف المتحدث باسم قوات التحالف، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم الأربعاء، في مقر قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض, إن القوات التحالف تتعامل مع أهداف عسكرية مشروعة ويملكون المبادرة لتنفيذ ذلك، لافتاً النظر إلى الدقة في العمليات العسكرية ومراعاة المعايير الدولية في عمليات الاستهداف العسكرية.

وأوضح أن قوات التحالف لازالت مستمرة في دعم العمل الإنساني ومنح التصاريح اللازمة للجهات الإغاثية، مؤكدا أن امتلاك جماعة الحوثي الإرهابية لأسلحة نوعية يشكل تهديداً على الأمن الدولي والإقليمي واليمني، مشيرًا إلى أن هناك مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي فيما يتعلق في وصول مثل هذه الأسلحة وتهريبها إلى الجماعة الإرهابية.

استهداف ومراقبة

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أن القوات نفذت عمليات مراقبة واستهداف لقيادات المليشيا داخل اليمن كما أنها تلقت اتصالات من الداخل اليمني تفيد بمعلومات كثيرة عن قيادات حوثية وتحركاتهم وجاري التعامل معهم.

وأفاد المالكي أن قوات التحالف ناقشت مع جهات ذات الاختصاص لتنفيذ آلية جديدة تراعي سد الثغرات في الآليات المتبعة في العملي الإغاثي القديمة التي اسهمت بدخول أسلحة للحوثيين، مؤكدا أن العمل الإنساني جاري على مدار الساعة من خلال قوات التحالف ذاتها أو من خلال التصاريح التي تمنحها الجهات الإغاثية.

وجدد المالكي التزام التحالف بتقديم كل المساعدات الأزمة للشعب اليمني بأي شكل من الأشكال، منوها بالعمليات العسكرية في الداخل اليمني من خلال الجيش اليمني وقوة المقاومة مما أسهم مؤخراً في تطهير محافظة شبوه كاملة بدعم من قوات التحالف لتوفير غطاء جوي.

وأوضح أن قوات التحالف تتلقى مؤخراً عدداً كبيراً من الاتصالات من الداخل اليمني لمنح معلومات حول تحركات القيادات الحوثية وتنقلاتهم بين المدنيين إلى الجانب الدعم من العمليات الاستخباراتية في هذا الخصوص مؤكداً أن لديهم معلومات كثيرة حول عدد من قيادات الحوثيين، وتحركاتهم وجاري التعامل معهم مع ذلك علل تأخر التعامل مع بعض هذه الأهداف إلى الاستفادة منها في بعض تحركاتهم أو تكتيكاتهم.