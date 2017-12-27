ولي العهد السعودي ورئيس وزراء تركيا يبحثان تطورات المنطقة

إيلاف من الرياض: التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم الأربعاء، رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تنميتها، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية.

وقد وصل رئيس الوزراء التركي الرياض في وقت سابق اليوم في زيارة رسمية التقى خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقالت وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس"إن الملك سلمان بن عبدالعزيز ويلدريم عقدا جلسة مباحثات جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.

كما تناولت جلسة المباحثات العلاقات بين القوتين الاقليميتين وسبل تعزيزها.

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، ووزير الدولة للشؤون الخارجية نزار بن عبيد مدني، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، والوفد الرسمي المرافق لرئيس وزراء جمهورية تركيا.