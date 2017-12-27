GMT 22:26 2017 الأربعاء 27 ديسمبر GMT 22:33 2017 الأربعاء 27 ديسمبر  :آخر تحديث
تلبية لدعوة تلقاها من الأمير محمد بن سلمان

وزير الدفاع الكويتي يحل ضيفًا على الرياض غدًا

صحافيو إيلاف
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يزور النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد صباح الخميس الرياض تلبية لدعوة تلقاها من ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان.

إيلاف: وجّه ولي العهد السعودي دعوة رسمية إلى الشيخ ناصر صباح الأحمد لزيارة المملكة العربية السعودية في وقت سابق، سلمها إليه المستشار في الديوان الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد خلال زيارته للبلاد.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، اتفاق بلاده والسعودية على خطة الرؤية المستقبلية "كويت جديدة 2035" و"المملكة 2030"، وذلك وفقًا لما كانت نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أول أمس.

وقال الشيخ ناصر الصباح، خلال ترؤسه اجتماع فريق عمل تفعيل رؤية الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "كويت جديدة 2035" بحضور المستشار بالديوان الملكي السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، إن حضور الأمير تركي، الاجتماع مناسبة عظيمة لنعرب لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن اتفاق البلدين في خطة الرؤية المستقبلية".

وأضاف أن "الرؤية المستقبلية التي وضعها البلدان خطط طموحة تزيدهما قوة وترابطاً"، مبيناً أنه يعتزم بحث تفاصيل الرؤية لدى زيارته للمملكة ولقائه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.


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