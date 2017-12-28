السجن مع وقف التنفيذ لمغربي حاول التسلل لموكب الملك بباريس

الملك محمد السادس لدى مشاركته في قمة المناخ في فرنسا في 12 ديسمبر 2017

حكم القضاء الفرنسي الأربعاء بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ لمغربي يبلغ من العمر 39 عامًا حاول التسلل إلى موكب العاهل المغربي محمد السادس قرب باريس ليبلغه بوضع والده.

إيلاف من الرباط: في المقابل برّأته محكمة في مدينة مو قرب باريس من تهمة "عنف متعمد بواسطة السلاح". وكان المتهم حاول في 24 سبتمبر 2017 التسلل إلى موكب العاهل المغربي حين كان قرب قصر بيتز الذي يملكه في نواحي باريس.

وأوضح سمير إيدير محامي المتهم أن هذا الأخير "كان يريد أن يتحدث للملك عن وضع والده المأساوي"، وهو عسكري متقاعد يحصل على معاش بسيط لا يمكّنه من العيش الكريم.

نقل المحامي أنه عند مثول المتهم، ولدى سؤاله منذ متى وأنت تنتظر في سيارتك وصول الموكب؟. أجاب "من أجل والدي أنتظر العمر كله". أضاف "إن موكلي يحترم جدًا الملك، ولم يكن البتة يريد الاعتداء عليه، بل كان يريد حلًا" للمشكلة.

يذكر أن المتهم حاول الاقتراب من الموكب بسيارته، وحين طلب منه عنصرًا أمن على دراجتين التوقف، حاول الالتفاف على سيارات في الموكب، قبل توقيفه.

في المقابل اعتبر رالف بوسييه محامي عنصري الأمن الطرف المدني في القضية أنه "يتعيّن إصدار حكم يلفت انتباه كل شخص يريد الاقتراب من موكب إحدى الشخصيات".

وأضاف "بوصوله مسرعًا بسيارته، كان يمكن أن يتسبب في حادث انقلاب دراجة" و"بالنظر إلى الظرف" أي وجود تهديد إرهابي "كان يمكن أن يتم إطلاق النار عليه. من حسن الحظ أن عناصر الأمن حافظوا على برودة أعصابهم".