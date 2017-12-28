أوباما الرجل الأكثر تقديرًا لدى الأميركيين

تفوّق الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما على خلفه دونالد ترمب بتصدّره قائمة الرجال الأكثر تقديرًا لدى الأميركيين للعام 2017، بينما حصدت المرشحة السابقة إلى البيت الأبيض هيلاري كلينتون لقب المرأة الأكثر تقديرًا، بحسب استطلاع لمعهد غالوب نشر الأربعاء.

إيلاف من واشنطن: أظهر الاستطلاع أن أوباما هو الرجل الأكثر تقديرًا لدى 17% من الأميركيين، يليه ترامب بفارق ثلاث نقاط (14 %)، ليكرّس بذلك الرئيس السابق احتكاره هذا اللقب منذ 2008 بدون انقطاع.

حلّ في المرتبة الثالثة البابا فرنسيس، الذي قال 3% من الأميركيين إنهم يعتبرونه الرجل الأكثر تقديرًا بالنسبة إليهم، ليتصدر بذلك الحبر الأعظم قائمة الشخصيات الأجنبية التي ورد ذكرها في الاستطلاع.

كلينتون أولى النساء

أما المرشحة الديموقراطية السابقة إلى الانتخابات الرئاسية في 2016 هيلاري كلينتون فحازت في الاستطلاع 9% من الأصوات، لتنال بذلك لقب المرأة التي تحظى بأكبر قدر من الإعجاب لدى الأميركيين، وذلك للسنة الـ16 على التوالي، والـ22 بصورة إجمالية.

ومع نسبة الإعجاب التي حصلت عليها وزيرة الخارجية السابقة خلال هذا العام، وهي الأدنى لها على الإطلاق منذ 2002، إلا أنها كانت أكثر من تلك التي حصلت عليها ميشيل أوباما (7%) التي حلت في المرتبة الثانية، تليها مقدمة البرامج أوبرا وينفري (4%).

يجري معهد غالوب سنويًا منذ سبعة عقود هذا الاستطلاع على عينة من الأميركيين، الذين يسألهم عن الشخصية التي تحظى بأكبر قدر من الإعجاب لديهم في أي مكان من العالم، سواء في الولايات المتحدة أو خارجها، ولكن بشرط أن تكون هذه الشخصية على قيد الحياة.

أجري الاستطلاع على عينة من 1049 شخصًا بالغًا، يعيشون في الولايات المتحدة، وبلغ هامش الخطأ فيه أربع نقاط مئوية.

