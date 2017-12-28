ثلج أزرق يتساقط على مدينة بطرسبورغ الروسية

موسكو: عثر على آثار ثلج أزرق وبنفسجي اللون في أحد أحياء مدينة بطرسبورغ الروسية، ويقوم الخبراء في إدارة "روس بريرود نادزور" (الرقابة على الطبيعة) بتحليل تلك الظاهرة الغامضة.

وقالت وكالة "إنترفاكس" الروسية إن الثلج الذي عثر عليه على رصيف أحد الشوارع يحمل ظلاً أزرق فاتحًا. أما الثلج الذي اكتشف بالقرب من بناية مهجورة في حي آخر للمدينة فبلون بنفسجي.

يذكر أن ظهور الثلج الملون لا يعد ظاهرة نادرة في روسيا. وكانت صناعة المواد الغذائية سببًا لسقوط الثلج الأزرق عام 2015 في مدينة تشيليابينسك بإقليم الأورال الروسية. أما مقاطعة أرخانغيلسك بشمال روسيا، فشهدت عام 2013 سقوط ثلج أحمر اللون. وشهدت المحافظة نفسها عام 2008 سقوط ثلج أصفر.

وقال العلماء حينها إن سبب ذلك يعود إلى الرياح الموسمية التي أتت بجسيمات صغيرة من النباتات والرمال والغبار من سهوب روسيا الجنوبية.

وقبلها بأسبوعين، تعرضت مدينة "ساراتوف" الممتدة على ضفة نهر "الفولغا" لعاصفة ثلجية برتقالية اللون أيضًا، لكن علماء الأرصاد الجوية عزوا السبب إلى إعصار مرّ فوق الصحراء الإفريقية الغربية وحمل الرمال عبر شبه جزيرة القرم وصولاً إلى الجنوب الروسي، مما أعطى الثلوج لوناً غير معتاد.

وفي إحدى المرات، شهدت مدينة "أومسك" بجنوب غرب سيبيريا، ثلوجاً سوداء مرتين على الأقل، رجحوا أنها نتجت من عصفات تلوث انبعثت من محطة محلية للطاقة، وما زالوا يدرسون الأسباب للآن. أما الثلج الذي تساقط أزرق اللون باليومين الماضيين في سان بطرسبورغ فربطه بعض السكان، حتى بتفجير عبوة ناسفة إرهابية بمركز للتسوق فيها أمس الأربعاء، وأدناه فيديو تعرضه "العربية.نت" عن اللحظة التي حدث فيها التفجير الذي تسبب بجروح نالت من أشخاص، إضافة إلى خوف وقلق دب بمعظم سكان المدينة من الثلج الملون والإرهاب معاً.