علماء روس يتحدون آينشتاين

بعد التأكد من أن الساعة على الأرض أبطأ مما هي عليه في الفضاء، اختبر علماء روس النظرية النسبية العامة لألبرت آينشتاين.

وسيتأكد العلماء الروس، من خلال استخدام المرصد المداري "سبيكتر- آر"، من النظرية النسبية العامة لألبرت آينشتاين.

وكان من الممكن أن نصل إلى استنتاج أن على كوكبنا، الساعة تجري ببطء أكبر مما هي عليه في الفضاء، وهذه الحقيقة تنبع من نظرية آينشتاين. وقال يوري كوفاليف رئيس مختبر "فيان"، إن الساعة على الأرض أبطأ مما هي عليه في الفضاء، لأن لدينا قدرة جاذبية أعلى من المناطق التي يوجد فيها القمر الصناعي الآن".

ووفقًا له، يخطط العلماء الروس لزيادة دقة اختبار نظرية النسبية العامة إلى الألف في المئة. وأكد كوفاليف أن نظرية آينشتاين لم يتم التأكد منها مئة في المئة والتغييرات المحتملة سوف تساعد في العثور على أدلة جديدة أو تصحيح النظرية.