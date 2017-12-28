مقتل اربعة سجناء وفقدان 36 اخرين في عملية فرار في نيجيريا

لاغوس: قُتل أربعة سجناء وأعلن 36 آخرين في عداد المفقودين الاربعاء بعد ان حاولت السلطات التصدي لعملية فرار من سجن في جنوب نيجيريا، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وصرح المتحدث باسم شرطة الولاية اوغباجيي اوغباجيي في بيان "لقد شنّ بعض السجناء هجوما على موظفي المطبخ خلال عملهم في سجن ايكوت ايكبين في ولاية اكوا ايبوم".

وتابع المتحدث "لقد استولى المهاجمون على فأس من المطبخ واصابوا سجينا يعمل هناك بجرح عميق في الرأس قبل ان يتوجهوا سريعا الى المدخل الخلفي للسجن حيث كسروا الباب بالفأس وتعاركوا مع الحراس الذين طاردوهم".

ومضى اوغباجيي يقول "في النهاية قتل اربعة سجناء اصيبوا بعيارات نارية بينما أعيد أسر سبعة آخرين في حين لا يزال 36 سجينا طليقين وتم ارسال فرق بحث لتعقب اثارهم".

ولم تحدد الشرطة عدد السجناء في ايكوت ايكبين عند وقوع الحادث، لكن السجون في نيجيريا غالبا ما تكون مكتظة والظروف فيها متردية.

وطالبت منظمات حقوقية محلية وعالمية السلطات بتحسين ظروف العيش في السجون بالاضافة الى تسريع محاكمة المشتبه بهم.