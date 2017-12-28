محادثات تجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الاسبوع المقبل

واشنطن: يلتقي ممثلون عن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في واشنطن في 5 كانون الثاني/يناير لاجراء محادثات حول تعديل محتمل لاتفاق التبادل الحر بينهما، بحسب ما أعلن مسؤولون الخميس.

وبدأت ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب محادثات في تموز/يوليو الماضي من أجل اعادة التفاوض حول اتفاق التبادل الحر بحجة أن الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 2012 غير متوازن وادى الى تضخم العجز التجاري الاميركي ازاء كوريا الجنوبية.

وسيكون اللقاء الثالث بعد لقاءين في سيول في اغسطس الماضي وواشنطن في تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

يقول مكتب ممثل التجارة الاميركية روبرت لايتايزر ان الصادرات الاميركية الى سيول كانت أقل في 2016 (42,3 مليارات دولار) بالمقارنة مع عام توقيع الاتفاق في 2011 (43,5 مليارات دولار) اي بتراجع بنسبة 2,7%.

وتابع المصدر نفسه ان الصادرات الكورية الجنوبية الى الولايات المتحدة في الفترة نفسها زادت بنحو 20 مليار دولار اي ان العجز التجاري الاميركي ارتفع من 13,2 مليار الى 27,6 مليارات.

واضاف ان العجز الاميركي في قطاع السيارات وحده بلغ 24 مليار دولار بزيادة 77% منذ 2011.

منذ توليه مهامه قبل عام، وترامب يشن حملة ضد اتفاقات التبادل الحر اذ يقول انها غير مؤاتية للوظائف الاميركية.