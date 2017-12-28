خمسة قتلى وستة جرحى في انفجار في كابول

كابول: قتل خمسة أشخاص على الاقل واصيب ستة في عدة انفجارات بالقرب من مسجد ومركز اعلامي في كابول الخميس، بحسب ما أعلن مسؤولون.

وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش "وقع انفجاران. ما زلنا نجهل هدف الهجوم لكن (مقر) وكالة انباء الصوت الافغاني في الجوار"، وهناك مسجد كذلك.

واضاف ان "معلوماتنا الاولية تشير الى مقتل خمسة اشخاص واصابة ستة لكن هذه الحصيلة قد تتغير".

وسمع صحافيون في وكالة فرانس برس في المكان انفجارا ثالثا، ما أوحى بان الاعتداء ما زال متواصلا.

وكانت وزارة الصحة اعلنت حصيلة اولى من اربعة قتلى وستة جرحى، لكن اداريا في مستشفى اعلن لتلفزيون محلي عن وصول 18 جريحا الى مؤسسته بينهم خمسة في حال الخطر.

كما أظهرت صور نشرت على صفحة وكالة الصوت الافغاني في موقع فيسبوك مقرا متضررا وجثثا على الارض.