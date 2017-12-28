أمريكية تتلقى فاتورة كهرباء بمبلغ 284 مليار دولار

أصيبت سيدة أمريكية بحالة من الذهول لدى تلقيها فاتورة كهرباء بأكثر من 284 مليار دولار أمريكي في ولاية بنسلفاتيا إلا أنها اكتشفت أن المبلغ المطلوب دفعه أرسل عن طريق الخطأ.

وقالت ماري هورمانيسكي إن"الفاتورة الأخيرة المرسلة لها طالبتها بدفع المبلغ الكامل قبل شهر نوفمبر/تشرين الثاني".

وأضافت لصحيفة التايمز - نيوز "شعرت بصدمة كبيرة لدرجة أنني أحسست بأن عيني خرجتا من مكانهما"، مشيرة إلى أنها تخوفت من أن زينة الميلاد التي أضاءتها قد تكون سبب تلقي مثل هذه الفاتورة.

وأكدت لها شركة الكهرباء لدى قيامها بمراجعتها بأن المبلغ المطلوب دفعه هو 284 دولاراً أمريكياً.

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وقال الناطق باسم الشركة إنه لا يدري كيفية حدوث مثل هذا الخطأ، الذي يطلب من هورمانيسكي دفع فاتورة تقدر بـ 284 مليار دولار أمريكي، والقيام بدفع مبلع 28 ألف دولار كدفعة أولى قبل نهاية الشهر الجاري.

وقال مارك دوربن إنه لم ير في حياته فاتورة كهرباء بمليارات الدولارات.

وأضاف " نقدر قيام هورمانيسكي بالاتصال بنا للاستفسار عن هذا الخطأ".