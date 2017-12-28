سلطات بغداد تمدد حظر الرحلات الى كردستان حتى آواخر فبراير

بغداد: أعلنت مديرة مطار اربيل الدولي تالار فائق صالح الخميس ان بغداد قررت تمديد حظر الرحلات الجوية الدولية في مطاري السليمانية واربيل في اقليم كردستان حتى اواخر فبراير المقبل.

وحظرت الحكومة العراقية الرحلات الدولية من وإلى المطارين في خطوة عقابية ردا على الاستفتاء حول مستقبل كردستان الذي نظمته سلطات الإقليم وحظرته بغداد باعتباره غير قانوني.

وفي أعقاب الاستفتاء في 25 سبتمبر، استعادت القوات العراقية من قوات البشمركة الكردية غالبية الأراضي المتنازع عليها مع أربيل، اضافة الى الابار النفطية، من دون معارك تذكر.

وقالت تالار فائق صالح للصحافيين ان "وزارة النقل ارسلت رسالة بالبريد الالكتروني الى مطارات اربيل (شمال) والسليمانية (شمال شرق) تشير الى ان الرحلات الدولية محظورة حتى 28 فبراير".

وأضافت "ان الرحلات الداخلية فقط مسموح بها".

ومنذ بدء سريان الحظر، تمر جميع الرحلات الجوية من كردستان إلى الدول الأجنبية عبر بغداد، ويجب على الأجانب الموجودين في الإقليم بتأشيرة دخول صادرة عن السلطات الكردية من غير أن يكونوا حصلوا على تأشيرة دخول من السلطات الاتحادية، أن يقدموا طلبا إلى بغداد.

ويسدد انقطاع الرحلات الجوية الدولية ضربة جديدة لاقتصاد الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي منذ عام 1991 وكان ينعم باستقرار اقتصادي وامني في وقت كانت الفوضى تعم باقي انحاء العراق.

وعلى وقع الازمة السياسية الاخيرة يمر الإقليم بأسوأ ازمة اقتصادية منذ تأسيسه، في وقت بات غارقا في الديون مع انهيار أسعار النفط منذ العام 2014.

