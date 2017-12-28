هتف الآلاف من الايرانيين في مدينة مشهد، اليوم الخميس، بشعارات مناهضة ضد الرئيس حسن روحاني وعلي خامنئي، احتجاجاً على البطالة والفقر. ومشهد هي ثاني أكثر المدن اكتظاظاً بالسكان في إيران ومركز محافظة خراسان رضوي.

طهران: تظاهر أهالي مدينة مشهد الإيرانية، اليوم الخميس، احتجاجاً على البطالة والفقر. ورفع المحتجون شعارات "الموت لروحاني والموت للديكتاتور"، وعادة كلمة الديكتاتور موجهة للمرشد الإيراني، علي خامنئي.

واحتج المتظاهرون على البطالة والغلاء والفقر، وتجمعوا في ساحة "الشهداء" في مدينة مشهد ثاني أكبر المدن الإيرانية، ورفعوا لافتات تعلن الرفض لتدخلات إيران في المنطقة العربية.

وهتف المتظاهرون بشعارات ضد علي خامنئي وحسن روحاني.

وفشل الرئيس الإيراني في تحقيق وعوده الانتخابية للقضاء على البطالة والفقر في بلد يعد ثاني أكبر مصدّر للنفط بعد السعودية، وثاني مصدر للغاز بعد روسيا، إلا أن 25 مليوناً من سكان إيران البالغ عددهم 80 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر.

كما رفع المحتجون شعار "انسحبوا من سوريا وفكروا بنا" و"لا للبنان ولا لغزة.. نعم لإيران"، في إشارة لتدخل طهران في البلدان العربية.

وتؤكد تقارير صحفية أن المظاهرات انتقلت من مشهد عاصمة محافظة "خراسان رضوي"، والتي تعد ثاني مدينة دينية بعد قم. وتضم مشهد مرقد علي بن موسى الرضا ثامن أئمة الشيعة.

وانتقلت المظاهرات إلى "نيسابور"، ثاني أكبر مدينة في المحافظة. كما رفع المتظاهرون شعارات "حولتم الإسلام إلى سلّم فأذللتم الشعب".

وأصيب عدد من المحتجين في اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، حسب وسائل إعلام إيرانية

وكان مسؤولون في أصفهان حذروا من تفاقم أزمة البطالة، حيث تشير الإحصاءات إلى طرد أكثر من 27 ألف شخص من العمل، بسبب إفلاس الشركات الاقتصادية خلال الأشهر التسعة الماضية.