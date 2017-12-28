اختراقات في 2017 تثبت أننا نعيش في المستقبل

لندن: في عام 2017 تمكن باحثون من تحويل الخيال العلمي إلى حقيقة علمية من التطورات التي تحققت في تكنولوجيا التحرير الجيني إلى التحسينات التي أُجريت في الذكاء الاصطناعي والحساب الكمي.

وبذلك يكون 2017 عاماً زاخراً بالاختراقات العلمية. أدناه أهم هذه الاختراقات التي تقربنا من مستقبل أكثر إشراقاً.

رحم اصطناعي يديم الحياة

في أبريل 2017 تمكن فريق من الأطباء في مستشفى فيلادلفيا للأطفال بولاية بنسلفانيا الاميركية من استخدام رحم اصطناعي بنجاح.

ويتكون الرحم من كيس حيوي شفاف مليء بسائل يتيح له محاكاة البيئة داخل الرحم. واستضاف الرحم بنجاح حملا عمره 23 اسبوعاً. ويمكن ان يساعد الرحم الاصطناعي على انقاذ ارواح الأطفال الخدج. ويتوقع فريق الاطباء ان يكون الرحم جاهزاً للاستعمال البشري في وقت قريب.

تحرير جنين لأول مرة في اميركا

لم يعد موضوع البشر المعدلين وراثياً يقتصر على روايات الخيال العلمي. ففي يوليو 2017 تمكن باحثون في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون من تعديل أجنة بشرية وراثياً باستخدام تكنولوجيا التحرير الجيني المعروفة باسم "كريسبر". وقام الباحثون بتحرير الحمض النووي لأجنة ذات خلية واحدة ليثبتوا امكانية تصحيح الجينات المعطوبة التي تحمل امراضاً وراثية بطريقة أمينة وناجعة.

التعديل الجيني داخل جسم الانسان

لا شك في أن تكنولوجيا "كريسبر" اشد ادوات التحرير الجيني فاعلية في الوقت الحاضر. وبعد تجارب كثيرة أثبتت امكانات هذه التكنولوجيا، طُبقت اخيراً على انسان مريض حي في 13 نوفمبر. إذ قام باحثون بتحرير جينوم رجل في الرابعة والأربعين مصاب بمرض وراثي نادر يُسمى متلازمة هنتر مستخدمين علاجاً يستند إلى تكنولوجيا "كريسبر".

صادم هادرون الكبير يكتشف خمسة جسيمات جديدة

في مجال الفيزياء الكمية واصل علم "الأشياء الصغيرة" تطوره بفضل عمل العلماء الذين يستخدمون صادم هادرون الكبير.

ففي 16 مارس 2017 اكتشف صادم هادرون الكبير منظومة جديدة من خمسة جسيمات في تحليل واحد. وبدعم احصائي قوي تأكد ان الاكتشاف الاستثنائي ليس صدفة بل يفتح نافذة جديدة على فهمنا لنظريات الكم التي تحكم فيزياء الجسيمات في عالمنا وأبعد من عالمنا.

ضمان مستقبل الاتصالات الكمية

شهد عام 2017 عدداً من أكبر التطورات في التكنولوجيا الكمية حتى الآن. وتحققت انجازات مهمة في الحساب الكمي على سبيل المثال. وبالقدر نفسه من الأهمية الاختراقات التي تحققت في الاتصالات الكمية بجهود باحثين من الصين وبلدان اخرى لبناء شبكات كمية. وأظهر الباحثون ان مستقبلا نستخدم فيه الانترنت الكمية يلوح في الأفق.

حقبة الصواريخ القابلة للاستخدام أكثر من مرة

حين يتعلق الأمر بمستقبل التحليقات الفضائية واستكشاف الفضاء يتبادر إلى الذهن اسم سبيس أكس. وعززت هذه الشركة التي أسسها ايلون ماسك في عام 2002 ريادتها لتكنولوجيا الصواريخ والفضاء هذا العام بعدد من الاختراقات الجديدة، في مقدمتها اطلاق صاروخ فالكون 9 المستخدم في وقت سابق ايذاناً بانتهاء حقبة الرحلات الفضائية باهظة الكلفة.

وأظهرت شركة سبيس أكس امكاني استخدام هذا الصاروخ أكثر من مرة. ولم يكن ذلك إلا البداية. إذ تواصل الشركة العمل لجعل كل جزء من صواريخها ومركباتها الفضائية قابلا للاستخدام مجدداً بالكامل.

منظومة ترابيست والعثور على توائم للأرض

من أكبر الاكتشافات التي يمكن ان تؤثر في مستقبل الحياة أبعد من الكرة الأرضية اعلان فلكيين يعملون في المرصد الجنوبي الاوروبي ووكالة الفضاء الاميركية "ناسا" هذا العام عن اكتشاف سبعة كواكب شبيهة بالأرض خارج المنظومة الشمسية وتقع في المنطقة القابلة لنشوء حياة فيها.

وتقع المنظومة التي تُسمى ترابيست على بعد 39.5 سنة ضوئية من الشمس وتضم نجماً قزماً احمر فائق البرودة أكبر بقليل من المشتري، لكنه ذو كتلة أعظم بكثير. وما زال الفلكيون يناقشون الامكانات التي توفرها هذه الكواكب السبعة في منظومة ترابيست لاستضافة حياة، ولكن وجود كواكب قابلة لنشوء حياة في منظومة واحدة اكتشاف واعد في البحث عن حياة خارج الأرض.

أعدّت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "فيوتشريزم". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://futurism.com/top-7-breakthroughs-2017-prove-living-future/