مقتل ثلاثة جنود ماليين بانفجار لغم في وسط مالي

باماكو: قتل ثلاثة جنود ماليين الخميس في انفجار لغم وسط البلاد، وفق ما اعلن الجيش المالي.

وقال الجيش في بيان على موقعه الالكتروني الرسمي انه "خلال مطاردتها للارهابيين، وقعت القوات المسلحة المالية ضحية لانفجار لغم (...) في 28 ديسمبر 2017 في منطقة بولكيسي على الحدود مع بوركينا فاسو".

وذكر المصدر نفسه ان "الحصيلة هي ثلاثة قتلى اضافة الى عدد من الجرحى"، بدون ان يذكر عددهم.

وفي 21 ديسمبر، اعلن الجيش المالي انه قتل خمسة جهاديين وانه خسر احد جنوده خلال محاولته صد هجوم قرب نيونو وسط البلد.

وقد سقط شمال مالي في مارس وأبريل 2012 تحت سيطرة مجموعات جهادية متصلة بتنظيم القاعدة. وطرد القسم الاكبر من هذه المجموعات بعد تدخل عسكري فرنسي في كانون الثاني/يناير 2013.

لكن مناطق بكاملها ما زالت لا تخضع لسيطرة القوات المالية والاجنبية التي تتعرض لهجمات دامية باستمرار، على رغم توقيع اتفاق سلام كان يفترض ان يؤدي الى عزل الجهاديين نهائيا.

ومنذ 2015، امتدت هذه الهجمات الى وسط البلاد وجنوبها بينما انتقلت هذه الظاهرة الى البلدان المجاورة، لاسيما منها بوركينا فاسو والنيجر.

