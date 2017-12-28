"ميدي 1 تيفي" المغربية تطلق منصة برامج "فيديو تحت الطلب"

الرباط: قالت قناة "ميدي 1 تيفي" المغربية، اليوم، إنها شرعت في إطلاق أول منصة "فيديو تحت الطلب" بالمغرب، تحت اسم "أشاميل"، من خلال رابط "أشاميل تيفي".

وأشارت القناة، في بيان، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أن هذه المنصة تقترح خدمة متنوعة، تمكن المستعملين من إعادة متابعة باقة متنوعة من برامج وإنتاجات القناة على مدى السنوات الأخيرة، من خلال برامج وثائقية وسلسلات تلفزيونية وأفلام، سيتم إغناؤها بموضوعات جديدة تتمحور حول الرياضة والمجلات.

وزاد البيان أن "أشاميل" يقترح فهرسة تشمل 440 برنامجاً من مختلف الفئات، مع غنى تحريري يعطي الامتياز للثقافة والترفيه. فيما ستكون أغلبية الإنتاجات متوفرة عبر تقنية "إيتش دي"، يتم الوصول إليها بالمجان، مقترحة اختيار واسعاً للموضوعات؛ في وقت سيكون فيه الوصول إلى البرامج بحقوق حصرية على الشبكة خاضعاً لتحديد الموقع الجغرافي تبعاً للمجال الذي يصله البث.

وذكـّــر البيان بأن الحضور الرقمي لـ"ميدي 1 تيفي"، من خلال موقع "ميد 1 تيفي. ما"، يسجل أرقاماً تتطور باستمرار، الشيء الذي يجعله من بين عشر مواقع مغربية؛ وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تسجل صفحة "ميدي 1 تيفي" بـ"فيسبوك" أزيد من 6 ملايين مشترك، فيما يتابع مليون ونصف من المبحرين الأخبار على حساب "ميدي 1 تيفي" بـ"تويتر".

وتتوقع "ميدي 1 تيفي"، بفضل الإطلاق الإلكتروني لمنصة "أشاميل"، تطوير متابعة تمكنها من ضمان مزيد من المشاهدين، من خلال تمكينهم من تجربة جديدة، تأخذ بعين الاعتبار قوة النقال في تطور نمط الاستهلاك الرقمي المرتكز أساساً حول الفيديو.

وأكد البيان أن الهدف يبقى في خلق نظام بيئي للبث، آني ورقمي، غني ومتنوع، يمكن من منح مضمون نوعي لجمهور واسع.