واشنطن: ندد الرئيس الاميركي دونالد ترمب الخميس بشدة بموقف بكين التي قال انها تمنع اي "حل ودي" للملف النووي لكوريا الشمالية، وذلك بعد ان كان اشاد في الاونة الاخيرة بالجهود الصينية للضغط على بيونغ يانغ.

وعبّر ترمب في تغريدة على تويتر عن "خيبة امله الشديدة لرؤية الصين تسمح بدخول النفط الى كوريا الشمالية"

وقال "لن يكون هناك ابدا حل ودي للمشكلة مع كوريا الشمالية اذا ما استمر ذلك".

ولم يتضح على الفور ما اذا كان الرئيس الاميركي يشير الى ادلة تملكها الولايات المتحدة حول عدم احترام الصين للعقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية.

ولم يهدد ترمب بشكل واضح بشن ضربات عسكرية لكنه كان توعد في الاشهر الاخيرة بان "يدمر بالكامل" كوريا الشمالية في حال اقدم نظام كيم جونغ-اون على شن اي هجوم.

وكان مجلس الامن الدولي فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ترمي الى الحد من وارداتها النفطية الحيوية لبرنامجيها الصاروخي والنووي.

واعلنت كوريا الشمالية انها تعتبر العقوبات الجديدة "عملا حربيا" ضدها.