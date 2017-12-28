نجم الكرة يهز شباك السياسة... فخامة الرئيس جورج ويا

في أول انتقال ديموقراطي للسلطة في ليبيريا منذ 70 عاما، فاز نجم كرة القدم السابق جورج ويا برئاسة البلاد رسمياً لولاية تمتد ست سنوات ليخلف ايلين جونسون سيرليف التي حكمت البلاد مدة 12 سنة.

واكتسح أفضل لاعب كرة القدم في العالم 1995، نتائج الجولة الثانية في الانتخابات متفوقاً على منافسه جوزف بواكيه نائب الرئيس السابق. وتمّ الإعلان رسمياً عن فوز ويا نجم "اي سي ميلان" الإيطالي السابق في الانتخابات الرئاسية ليصبح الرئيس الخامس والعشرين للدولة الإفريقية.

ويعتبر ويا من أفضل اللاعبين الأفارقة في التاريخ، وذلك بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب في العالم في عام 1995.

وكان ويا قد خاض الانتخابات الرئاسية عام 2005 ووصل فيها إلى جولة الإعادة أمام إلين جونسون سيرليف ولكنه خسرها وبفارق كبير.

وكان ويا حصل في سنة 1995 على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم، وأفضل لاعب في أوروبا، وأفضل لاعب في أفريقيا. ويعتبره الكثيرون أفضل لاعب أنجبته القارة السمراء على الإطلاق.

رمز سياسي

وبعد نجومية الكرة، اصبح جورج ويا رمزاً سياسياً وإنسانياً في ليبيريا، وهو مولود في حي كلارا تاون الفقير في مدينة مونروفيا، وهو من مجموعة كرو العرقية. وتلقى تعليمه الإعدادي هي الهيئة التشريعية الإسلامية، وواصل في مدرسة ويلز هيرستون الثانوية.

وحسب موقع (ويكيبديا)، فإنه قبل احترافه كرة القدم، كان جورج ويا يعمل كتقني في شركة الاتصالات الليبيرية. وحصل على البكالوريوس من جامعة باركوود في لندن، المملكة المتحدة.

جورج ويا متزوج من كلار ويا، وهي أمريكية من أصل جاميكي، وهو أب وله ثلاثة أبناء، منهم جورج الابن الذي يلعب حالياً في نادي أيه سي ميلان للشباب. وكان ولد مسيحياً وتحول إلى الإسلام لمدة 10 سنوات ثم عاد لاحقاً والتحق بالديانة المسيحية، وفي حوار له قال أنه يتمنى السلام للمسلمين والمسيحيين مضيفاً أنهم "شعب واحد".

تمويل

يذكر ان جورج ويا كان يدفع من جيبه الخاص لتمويل رحلات الفريق القومي للعب مبارياته في الخارج فيما اعتبر تحرك على أعلى مستوى في العلاقات العامة. كما قام بإنشاء محطتي إذاعة وتلفزيون في ليبيريا.

وحسب (بي بي سي) يعتبره العديد من المتعلمين في ليبيريا "متسربا من المدرسة الثانوية" فيما يقول إنه حصل على درجة علمية في إدارة الرياضة عبر الإنترنت.

وقد اعتبر البعض أن ضعف تعليم ويا سيجعله دمية في يد مستشاريه السياسيين، ومن جانبه وجه وايا انتقادات شديدة للنخبة التي اعتبرته غير مؤهل للحكم. وقال ويا: " بكل تعليمهم وخبراتهم حكموا هذه الأمة لمئات السنين ولكنهم لم يحققوا لها شيئا".

يذكر أن ليبيريا مكونة من أحفاد العبيد الأميركيين المحررين الذين رحلوا إلى إفريقيا عام 1847 والسكان الأصليين الذين يشعرون أنهم يتعرضون للاستغلال منذ ذلك التاريخ.

أندية

وفي الآتي قائمة بالأندية التي لعب لها الرئيس جورج ويا:

1987: ساحل العاج أفريكا سبورت

1987 - 1988: الكاميرون تونير ياونديه

1988 - 1992: موناكو موناكو

1992 - 1995: فرنسا باريس سان جيرمان

1995 - 2000: إيطاليا إيه سي ميلان

2000: إنكلترا تشيلسي

2000: إنكلترا مانشستر سيتي

2000 - 2001: فرنسا أولمبيك مارسيليا

2001 - 2003: الإمارات العربية المتحدة/ الجزيرة

