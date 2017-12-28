مقتل ستة جنود خلال عملية للجيش المصري في سيناء

القاهرة: قتل ستة جنود مصريين بينهم ضابط في انفجار عبوة بآليتهم اثناء عملية للجيش ضد "ارهابيين" في منطقة شمال سيناء، وفق ما افاد متحدث باسم الجيش الخميس.

ومنذ اطاح الجيش بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في 2013، تواجه قوات الامن المصرية في سيناء مجموعات جهادية متطرفة بينها الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية.

ولم يحدد المتحدث باسم الجيش تامر الرفاعي تاريخ تنفيذ العملية.

وقال في بيان "استمرارا لجهود القوات المسلحة في مكافحة العناصر الإرهابية بشمال سيناء، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى من القضاء على ثلاثة تكفيريين بحوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر وعدد من العبوات الناسفة وتدمير اربع عربات تخص العناصر التكفيرية ومقتل من بداخلها".

واضاف "في سياق آخر، إنفجرت عبوة ناسفة في إحدى المركبات الخاصة بالقوات المسلحة أثناء مداهمة إحدى البؤر الإرهابية نتج عنها إستشهاد ضابط وخمسة جنود".

وقتل مئات من قوات الجيش والشرطة في اعتداءات نفذها جهاديون في شمال سيناء. كما استهدف جهاديون كذلك الاقباط ونفذوا اعتداءات ضدهم في اماكن متفرقة من البلاد.