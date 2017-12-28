الملك سلمان يستقبل ناصر صباح الأحمد الصباح

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر العوجا في الدرعية، يوم الخميس، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح والوفد المرافق له.

ورحب خادم الحرمين الشريفين، بالشيخ ناصر الصباح ومرافقيه في المملكة. ونقل وزير الدفاع لخادم الحرمين الشريفين تحيات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

وهذا هو أول تحرك خارجي للشيخ ناصر صباح الأحمد بعد توليه منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في التشكيل الحكومي الجديد. وتأتي زيارته للرياض تلبية لدعوة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وزير الدفاع السعودي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إنه كان في استقبال الشيخ ناصر الصباح بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز المستشار بالديوان الملكي، وسفير الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر بن جابر الصباح.

وفي وقت سابق أعلنت وكالة الانباء الكويتية (كونا)، أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع توجه إلى المملكة العربية السعودية، صباح اليوم الخميس، يرافقه وكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد المنصور، ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله النواف، وآمر القوة البرية، اللواء الركن خالد الصالح الصباح، والوفد المرافق.

