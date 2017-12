ضحايا داستن هوفمان يشكرن كوميديا بريطانيا على تصديه له

شكرت سبع نساء اتهمن داستن هوفمان بممارسة سلوك جنسي معيب معهن الكوميدي جون اوليفر على مواجهته نجم هوليود الفائز بجائزة اوسكار بشأن هذه الاتهامات ورفضه اعتذار هوفمان الذي قال اوليفر انه تملص.

واعربت النساء السبع عن شكرهن للكوميدي البريطاني في رسالة نشرتها على تويتر آنا غراهام هنتر التي اتهمت في مجلة هوليود ريبورتر الممثل هوفمان بالتحرش بها جنسياً حين كانت متدربة في السابعة عشرة من العمر خلال تصوير فيلم "موت بائع متجول".

وحملت الرسالة تواقيع ويندي ريس غاتسيونيس وكاثرين روسيتر وميليسا كيستر وكوري توماس وامرأتين لم تكشفا عن اسميهما. وجاء في الرسالة الموجهة الى الكوميدي البريطاني "نريد ان نشكرك على مواجهة داستن هوفمان" مشيرة الى ان الأسئلة التي طرحها اوليفر على هوفمان لم تسفر عن الحوار الذي كان يأمل بفتحه معه ولكن "حقيقة انك طرحتها اصلا هي الأهم".

Thank you @iamjohnoliver for confronting Dustin Hoffman. While the questions you asked may not have led to the constructive conversation you hoped for, the fact that you asked them at all is what matters most. @nykass @corithyme @MelissaKester + 3 others pic.twitter.com/WeenZP5jck