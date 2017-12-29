الأمم المتحدة تمنع أربع سفن كورية شمالية من دخول أي مرفأ في العالم

الامم المتحدة: فرض مجلس الأمن الدولي الخميس حظرا على أربع سفن شحن كورية شمالية يمنعها من دخول أي مرفأ في العالم وذلك للاشتباه بأنها نقلت او تنقل بضائع مشمولة بالعقوبات الدولية على بيونغ يانغ، كما افادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس.

وأوضحت المصادر ان السفن الأربع هي "أول جي بونغ 6" و"رونغ را 2" و"سام جونغ 2" و"راي سونغ غانغ 1"، مشيرة الى ان القرار صدر بطلب من الولايات المتحدة في اطار قائمة قدمتها وتتضمن 10 سفن من جنسيات مختلفة الا أن الصين لم توافق الا على استهداف السفن الكورية الشمالية الأربع.

وقال أحد هؤلاء الدبلوماسيين لفرانس برس طالبا عدم نشر اسمه انه "تمت الموافقة على (حظر) اربع سفن فقط ولكن الباب ما زال مفتوحا" أمام حظر سفن أخرى.

والقائمة التي قدمتها الولايات المتحدة خلال كانون الأول/ديسمبر الجاري الى لجنة متابعة العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية تتضمن الى جانب السفن الاربع المذكورة اعلاه ست سفن هي ناقلة النفط لايتهاوس وينمور (ترفع علم هونغ كونغ) وناقلة النفط بليونز الرقم 18 (بالاو) وسفينة البضائع شين شنغ هاي (بيليز) وسفينة البضائع كاي شيانغ (هونغ كونغ)، والسفن يو يوان (الصين) وغلوري هوب 1 (تعرف أيضا باسم أورينت شينيو وترفع علم بنما).

ولم تعرف في الحال ما هي طبيعة البضائع الممنوع شحنها التي نقلتها او تنقلها هذه السفن، علما بأنه خلال العام 2017 فرض مجلس الامن ثلاث رزم من العقوبات على كوريا الشمالية تضمنت حظر استيراد او تصدير بضائع، وكان اول هذه العقوبات في 5 آب/اغسطس وقد شمل الحظر خصوصا تجارة الفحم الحجري والصيد البحري.

اما ثاني الزرم العقوبات فكان في 11 ايلول/سبتمبر وقد شمل الحظر يومها قطاع النسيج اضافة الى تحديد سقف للصادرات النفطية الى كوريا الشمالية، في حين صدرت الرزمة الثالثة من العقوبات في 22 كانون الاول/ديسمبر وشملت خصوصا المشتقات النفطية ولا سيما المكررة منها.

وكانت المنظمة الدولية فرضت للمرة الاولى في تاريخها في 5 تشرين الاول/اكتوبر "حظر رسو دوليا" على اربع سفن تجارية بسبب انتهاكها العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

ويومها قال هيوغ غريفيث منسق الخبراء المكلفين الملف الكوري الشمالي انها "المرة الاولى في تاريخ الامم المتحدة" التي تفرض فيها الامم المتحدة حظر رسو في مرافئ العالم اجمع على سفن تجارية.

وفي حينه ذكر مصدر مطّلع على الملف أن السفن الاربع استهدفت بهذه العقوبات بسبب نقلها او استمرارها في نقل بضائع محظور على كوريا الشمالية الاتجار بها وهي الفحم والحديد والاسماك.

واوضح غريفيث ان العقوبات المفروضة على هذه السفن الاربع "لا تعني تجميد اموالها او منعها من السفر. انها تعني فقط منعها من الرسو".

وبحسب العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية يمكن للجنة العقوبات الاممية ان تمنع سفنا تنقل البضائع المحظورة من الرسو في مرافئ العالم اجمع باستثناء حالات انسانية محددة لا بد ان تنال موافقة مسبقة من اللجنة .

