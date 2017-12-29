اعتقال شاب وشابة في فرنسا خطط كل منهما لتنفيذ اعتداء جهادي

باريس: اعتقلت السلطات الفرنسية الاسبوع الماضي في عمليتين امنيتين منفصلتين شخصين لا تربط بينهما اي صلة ظاهرة، هما شاب (21 عاما) وشابة (19 عاما)، وذلك بتهمة تخطيط كل منهما لتنفيذ اعتداء جهادي، كما افاد مصدر قضائي الخميس.

واوضح المصدر ان كلا الموقوفين وجهت اليه تهمة "تشكيل عصبة أشرار متصلة بمشروع ارهابي اجرامي".

من ناحيته أفاد مصدر مطلع على الملف ان الشاب خطط لاستهداف عسكريين في حين ان الشابة كانت تعتزم تنفيذ اعتداء خارج باريس.

وبحسب صحيفة لوفيغارو فان الموقوفين كانا "مصممين" على تنفيذ اعتداءيهما و"قد نفذا عمليات رصد" ولكن من دون ان ينجحا في تنفيذ مخططهما.

واشارت الصحيفة الى انهما كانا على اتصال بواسطة الانترنت بعناصر من تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق.

واعتقل الشاب قرب مدينة ليون (وسط شرق) في حين اعتقلت الشابة في المنطقة الباريسية.

وتعيش فرنسا على وقع تهديد ارهابي مستمر منذ موجة الاعتداءات الجهادية غير المسبوقة التي استهدفت هذا البلد منذ 2015 واسفرت عن سقوط 241 قتيلا.

