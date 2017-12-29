مليونا شخص يتوقع حضورهم احتفال رأس السنة في تايمز سكوير

نيويورك: أعلنت سلطات مدينة نيويورك الخميس انها تتوقع مشاركة حوالى مليوني شخص في احتفال ليلة رأس السنة في ميدان تايمز سكوير ليل الاحد على الرغم من الصقيع غير الاعتيادي، إذ يتوقع ان تتدنى الحرارة الى 10 درجات مئوية تحت الصفر، مشيرة الى ان الاجراءات الامنية ستكون مشددة للغاية لضمان سلامة المحتفلين بالعام الجديد.

وقال رئيس بلدية المدينة بيل دي بلازيو خلال مؤتمر صحافي إن "هذا الحدث السنوي هو واحد من اكثر الاشياء التي يربطها الناس، في الولايات المتحدة كما في العالم اجمع، بنيويورك".

والاحتفال ببداية العام الجديد في ميدان تايمز سكوير تقليد سنوي متواصل منذ 110 سنوات تشارك فيه حشود من داخل الولايات المتحدة وسياح من العالم اجمع. وهذه السنة سيكون الطقس باردًا جدًا بالمقارنة مع العام الماضي حين بلغت درجة الحرارة صفرا مئوية.

واضاف دي بلازيو "انها لحظة فخر كبير لمدينة نيويورك"، مضيفا ان "مدينة نيويورك هي واحدة من المدن القليلة في العالم التي يمكنها أن تستضيف حدثاً من هذا القبيل وتوفير هذا المستوى من الأمن".

كرة الكريستال الشهيرة في ميدان تايمز سكوير في نيويورك

من جهته، طمأن قائد شرطة نيويورك جيمس اونيل الى الاجراءات الامنية المتخذة لضمان سلامة المحتفلين بالعام الجديد، على الرغم من ان نيويورك عموما وتايمز سكوير خصوصا ليست عرضة "لاي تهديد مباشر وموثوق به" معلوم.

واضاف "مع هذا سيكون هناك انتشار امني اقوى مما رأيناه في السنوات الأخيرة".

ورفض اونيل الافصاح عن عدد عناصر الشرطة الذين سيتم نشرهم هذا العام، مكتفيا بالقول إن عددهم سيكون اكبر مما كان العام الماضي.

واوضح قائد الشرطة ان الاجراءات الامنية المتخذة تتضمن نصب عوائق خرسانية وشاحنات محملة بالرمال بهدف الحؤول دون حصول اي اعتداء لدهس الحشود بواسطة سيارة او شاحنة كما حصل في 31 اكتوبر في جنوب مانهاتن حين قتل ثمانية اشخاص دهسًا.

ولفتت السلطات الراغبين بحضور احتفال تايمز سكوير الى انه سيتعين عليهم الخضوع لعمليتي تفتيش متتاليتين.

