الجيش الإسرائيلي يفرق اعتصاما أمام قاعة محاكمة عهد التميمي

فرّق الجيش الاسرائيلي اعتصاما دعت إليه فلسطينيات أمام مقر محكمة عسكرية إسرائيلية، حيث من المقرر أن تجري محاكمة الفتاة الفلسطينية عهد التميمي.

وتمثل التميمي (17 عاما) أمام محكمة عوفر للمرة الثالثة منذ اعتقالها في 19 ديسمبر/كانون الأول، خلال مظاهرات ضد قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي للفلسطينيات اللاتي سعين لتنظيم الاعتصام، أن تجمعهن غير قانوني، وأطلق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي غضون ذلك، أفادت تقارير فلسطينية باعتقال 17 فلسطينيا بينهم 4 أطفال في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الاعتقالات نفذتها القوات الإسرائيلية مساء الأربعاء وفجر الخميس.

AFP/Getty Images الرئيس التركي استقبل عهد التميمي بعدما انتشر صورتها وهي تلوح بقبضتها أمام جندي إسرائيلي عام 2012

واعتقلت عهد التميمي بعد أظهر مقطع فيديو، فيما يبدو، قيامها بصفع جنديين إسرائيليين أثناء احتجاجات.

واتهمت الفتاة بـ"الاعتداء والمشاركة في أحداث شغب".

وهذه ليست المرة الأولى التي تسلط فيها الأضواء على عهد التميمي، التي أثارت قضيتها الكثير من الجدل بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

فقبل عامين انتشر مقطع فيديو لها وهي تعض يد جندي إسرائيلي يمسك صبيا فلسطينيا.

كما استقبلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعدما انتشرت صورة لها عام 2012 وهي تلوح بقبضتها أمام جندي إسرائيلي خلال احتجاج على مصادرة أراض فلسطينية.

وأثنى فلسطينيون على تصرفاتها، لكن إسرائيليين قالوا إن عائلتها تستخدمها في أغراض دعائية.