بريجيت باردو تتهم ماكرون بأنه لا يشفق على الحيوان والطبيعة

هاجمت بريجيت باردو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على خلفية عطلته في منطقة القنص في شامبور واصفة وقوفه لتهنئة الصيادين أمام طرائدهم بالفضيحة وبالعمل غير اللائق.

باريس: أعلنت أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو أنها أنجزت كتابًا يصدر في مطلع السنة الجديدة تتناول فيه حملتها المستمرة منذ عقود من أجل حقوق الحيوانات، وقد انتقدت فيه موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذه القضية.

غير لائق

قالت باردو (83 عامًا) لوكالة الصحافة الفرنسية إن الكتاب الذي يحمل عنوان "دموع الكفاح" يصدر في 25 يناير، وسيكون "سجل وجودي ومعركتي بالأصالة عن الحيوانات، وتعبيري العميق عن الاشمئزاز".

وأضافت انها "ضاقت ذرعًا" بما سمته عدم وقوف ماكرون إلى جانب حقوق الحيوانات. وبحسب باردو، فإن حكومة الرئيس الفرنسي "بدأت بداية سيئة جدًا، وأن ماكرون لا يشعر بأي شفقة إزاء الحيوانات والطبيعة".

وحملت باردو على الرئيس البالغ من العمر 40 عامًا لقضائه الإجازة مع عائلته هذه الأيام في شامبور، وهي منطقة قنص في وادي لوار. وقالت إن ماكرون وقف يهنئ الصيادين أمام طرائدهم التي كان دمها حارًا بعدُ، "وذلك فضيحة وعمل غير لائق".

وقالت دار بلون للنشر التي طبعت كتاب باردو انه "تأمل أصيل ، هادئ وغاضب في وقت واحد، في وجودها ومعنى معركتها".

مقلّة

كان نجم باردو سطع في فيلم "وخلق الله المرأة" الذي أخرجه زوجها الأول روجيه فاديم في عام 1956، لكنها اعتزلت التمثيل بعد أقل من عقدين في عام 1973 حين كانت في التاسعة والثلاثين من العمر. واعتكفت في منزل في ضواحي سان تروبيه على الريفيرا.

تعمل باردو ضد مصارعة الثيران والصيد وكل اشكال القسوة بحق الحيوانات، وهي نادرًا ما تُشاهد في الأماكن العامة إلا بهدف إيصال الرسالة من وراء حملاتها.

ونشرت باردو يوم الأربعاء رسالة مفتوحة في صحيفة لوباريزيان بمناسبة الحملة الجديدة التي اطلقتها مؤسسة بريجيت باردو ضد الفرو.



أعدّت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن موقع "لوكال". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.thelocal.fr/20171227/brigitte-bardot-slams-macron-on-animal-rights