العلماء يجدون حليفاً جديداً في المعركة ضد شيخوخة الدماغ

المغذيات الموجودة في الخضروات الورقية لها دور في إبطاء شيخوخة الدماغ

لندن: من المتوقع أن يزداد عدد المصابين بالخرف وغيره من أمراض الدماغ المنهكة بوتائر مطردة في العقود المقبلة. ويعمل الأطباء والباحثون ليس لايجاد علاجات ناجعة فحسب بل وطرق تقوي صحة الدماغ عموماً.

واكتشف علماء ان احدى الطرق لإبطاء شيخوخة الدماغ تُستخدم للحفاظ على سلامة الجسم عموماً، وهي تناول السلطة.

راقب العلماء في المركز الطبي لجامعة راش في شيكاغو النظام الغذائي الذي يتبعه 960 شخصاً مسناً فوجدوا ان أداء الذين يتناولون سلطة الخضروات كل يوم كان أفضل في اختبارات لتحديد درجة شيخوخة الدماغ من نظرائهم الذين لا يقتربون من السلطة.

وكان افراد العينة في اوائل الثمانينات من العمر أُخضعوا لاختبارين هدفهما تقييم قدراتهما الذهنية في الفترة الممتدة من 2004 الى 2013 مع متابعة نظامهم الغذائي خلالها.

علاقة لافتة

ويعتقد العلماء أن مغذيات مثل اللوتين وحامض الفوليك وبيتا كاروتين وفيلوكينون الموجودة في الخضروات الورقية بصورة طبيعية ربما لها دور في إبطاء شيخوخة الدماغ.

وكانت العلاقة لافتة. فعلى امتداد عشر سنوات من المتابعة وجد العلماء ان الأشخاص الأكثر استهلاكاً لسلطة الخضروات يصغرون ما متوسطه 11 عاماً عن الآخرين من منظور القدرات الذهنية والمعرفية.

وهناك عوامل عديدة أخرى لها تأثير في صحة الدماغ بعضها يرتبط بنمط الحياة. فإن المأكولات البحرية وتعاطي الكحول والتدخين وارتفاع ضغط الدم والبدانة ومقدار النشاط البدني والذهني كلها معايير اخذها الباحثون في الاعتبار لدى تقييم نتائج دراستهم.

وأوضحت البروفيسورة مارثا كلير موريس استاذة طب الامراض الباطنية في جامعة راش التي شاركت في الدراسة "ان النتائج لا تثبت ان تناول الخضروات الورقية يبطئ شيخوخة الدماغ ولكنها تبين وجود علاقة بينهما". واضافت ان الدراسة لا تستبعد وجود اسباب محتملة أخرى للعلاقة.

دراسات سريرية

وهناك دراسات سريرية كثيرة هدفها معرفة آثار النظام الغذائي في صحة الدماغ والشيخوخة بصفة خاصة. ولكن الغذاء غير الصحي نادرًا ما يكون السبب الوحيد لتراجع القدرات الذهنية. فإن النهم وغياب مضادات الأكسدة في النظام الغذائي وقلة الألياف تتضافر مع عوامل أخرى مثل الخمول أو الضغط النفسي لانهاك الدماغ.

وتؤكد الدراسة الجديدة ما توصلت اليه ابحاث كثيرة وهو أن أحداث تغييرات صغيرة وسهلة مثل الاكثار من الخضروات الورقية مفيد للجسم، وقد يكون مفيداً للعقل ايضاً على المدى البعيد.

أعدّت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "فيوتشريزم". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://futurism.com/neurologists-discovered-key-ally-fight-against-brain-aging/

