GMT 12:34 2017 الجمعة 29 ديسمبر GMT 12:37 2017 الجمعة 29 ديسمبر  :آخر تحديث

تظاهرة في الاردن رفضا لقرار ترمب بشأن القدس

أ. ف. ب.
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عمان: تظاهر أكثر من ألف شخص في وسط عمان بعد صلاة ظهر الجمعة رفضا لاعتبار الرئيس الاميركي دونالد ترمب القدس عاصمة لاسرائيل، حسبما افادت مراسلة وكالة فرانس برس.

وانطلقت التظاهرة التي دعت اليها جماعة الاخوان المسلمين، من أمام المسجد الحسيني الكبير حيث رفع المتظاهرون الاعلام الاردنية والفلسطينية ولافتات كتب عليها "التطبيع مع العدو الصهيوني خيانة"، و"القدس لنا"، و"أميركا رأس الارهاب".

وهتف هؤلاء "لا سفارة أمريكية فوق القدس العربية"، و"يا سفير الاميركان اطلع برا من عمان"، و"الشعب يريد تحرير فلسطين"، و"بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، و"يا انتفاضة شيلي شيل زاد الحد وطفح الكيل".

كما شارك مئات الاردنيين الجمعة في تجمعات واعتصامات وتظاهرات في مدن البلقاء واربد والعقبة والزرقاء والطفيلة تنديدا بالقرار الاميركي.

وأثار قرار الرئيس الاميركي دونالد ترمب الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لاسرائيل، موجة رفض وادانات دولية واسعة.

ويشهد الاردن منذ نحو ثلاثة اسابيع تظاهرات ونشاطات احتجاجية متفاوتة بحجمها ووتيرتها تندد بقرار ترمب بشان القدس.

وكانت الحكومة الاردنية اكدت ان اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل "يشكل خرقا للشرعية الدولية والميثاق الأممي"، وحذرت من "تداعيات خطيرة" للقرار.

وكانت القدس الشرقية تتبع المملكة إداريا قبل أن تحتلها اسرائيل عام 1967. وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الاردن في 1994، باشراف المملكة الأردنية على المقدسات الاسلامية في المدينة.


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