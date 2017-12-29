السعودية: ما نشر عن انقلاب قطر ادعاء باطل

نصر المجالي: بعد يوم من نفي قطر لأي تدخل عسكري تركي لمنع انقلاب ضد الحكم فيها، رفضت السفارة السعودية في أنقرة، الجمعة، ما جاء في أحد التقارير الإعلامية التركية من اتهامات للرياض بأنها سعت لتدبير انقلاب في قطر.

وقالت السفارة السعودية في بيان على صفحتها على (تويتر) إنها "تابعت ما نشرته مجلة (جارتشيك حياة) بتاريخ 25 ديسمبر 2017 للكاتب محمد آجت ويحمل عنوان "تركيا منعت الانقلاب في قطر" والذي تضمن ادعاءات باطلة ضد المملكة وتناقلتها وسائل إعلام تركية ومنها صحيفتا "يني شفق" و"ديلي صباح".

بيان سفارة المملكة في أنقرة

وأكد البيان: "نؤكد على رفض ما جاء في تلك المادة الصحافية من مزاعم ضد المملكة بأنها سعت لتدبير انقلاب في دولة سبق وأن أعلنت المملكة قطع علاقاتها معها منذ يونيو الماضي، وتشدد على أنها إدعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة".

واستنكرت السفارة "الزج باسم المملكة في مثل هذه الادعاءات"، ودعت وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحق الرد واتخاذ إجراءات قانونية.

نفي قطري

وكانت قطر نفت عبر سفارتها في أنقرة، التقارير الصحافية المتداولة بشأن تدخل القوات التركية لمنع انقلاب في قطر، في أول ليلة للأزمة الخليجية، لكن الصحافي التركي كاتب التقرير أصر على صحة روايته.

وطالبت السفارة القطرية وسائل الإعلام بتحري الدقة قبل تداول مثل هذه الأخبار، والتحقق من المصادر المسؤولة حتى لا تضع نفسها تحت طائلة القانون. وأكدت أن خبر طلب الدوحة لتدخل القوات التركية "ادعاءات عارية عن الصحة".

كما نفت تكليف قوات خاصة تركية أو جنود أتراك بحماية مقر اقامة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وسارع الصحافي التركي محمد أجت، للرد على بيان السفارة بأنه متمسك بروايته التي حصل عليها من مصدر عسكري تركي رفيع المستوى.

وكانت مجلة (جارتشيك حياة) التركية، نشرت تقريراً، تحت عنوان "تركيا منعت الانقلاب في قطر" تناقلته عدة صحف تركية بينها يني شفق وديلي صباح.