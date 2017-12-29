جهاز ذكي يكشف بكفاءة أغراضك المفقودة

ابتكرت إحدى الشركات جهازاً صغيراً للغاية يعمل عبر هاتفك الذكي، ويكشف مكان سيارتك اينما ركنتها. ويكشف كذلك أغراضك الثمينة وكلبك المدلل في حالة الضياع، يدعى "تراك آر"، وهو عبارة عن جهاز تعقب ذكي سهل الاستعمال.

إيلاف من لندن: ليس من السهل احياناً ان يتذكر المرء أين ركن سيارته، لا سيما وان بعض اماكن وقوف السيارات منشآت عملاقة تتكون من عدة طوابق مليئة بالسيارات. ولكن تركيب منظومة لتحديد المواقع تدلك الى سيارتك طريقة باهظة الكلفة.

الآن تمكنت شركة أميركية ناشئة من تطوير جهاز صغير يعمل مع الهاتف الذكي لارشاد صاحبه الى مكان سيارته.

الحلّ... "تراك آر"

يُسمى الجهاز تراك آر TrackR وهو بحجم قطعة نقدية معدنية من فئة القرش لكنه يعمل بأحدث تكنولوجيات الملاحة.

ويقول خبراء انه يمكن ان يغير طريقتنا في معرفة اماكن وجود الأشياء المهمة في حياتنا. ولا يستغرق نصب الجهاز إلا 5 دقائق أو حتى أقل.

عملية التشغيل سهلة لا تتطلب سوى تحميل التطبيق المجاني للجهاز على الهاتف الذكي وربط التطبيق بالجهاز.

ويمكن تثبيت الجهاز على أي شيء يريد المستخدم ان يعرف مكانه في أي وقت، مثل المفاتيح أو الحقيبة أو محفظة النقود أو أحدث ما لديك من مبتكرات الكترونية جديدة وأي شيء آخر لا تريد ان تفقده. ثم يُستخدم تطبيق "تراك آر" لتحديد مكان الشيء المفقود في غضون ثوانٍ.

ويمكن وضع الجهاز تحت غطاء أرضية السيارة أو في صندوقها أو في درج القفازات، المهم في مكان لا يُعثر على الجهاز فيه إذا سُرقت السيارة.

ومن ينسى أين ركن سيارته ما عليه إلا ان يمتشق هاتفه الذكي ويفتح تطبيق الجهاز ثم ينقر ايقونة المفقودات على الشاشة وسيعطيه التطبيق الاحداثيات الدقيقة لآخر مكان وُجد فيه الجهاز. والأكثر من ذلك ان الجهاز زهيد الكلفة.

من افضليات "تراك آر" انه صغير يمكن ربطه بطوق الحيوان المنزلي لمعرفة مكانه في أي وقت.

ويأتي الجهاز بمادة لاصقة ذات وجهين بحيث يمكن لصقه على الكومبيوتر المحمول أو تحت مقعد الدراجة الهوائية ايضاً.

تكلفة زهيدة

ربما يدور في خلدك أن سعر هذا الجهاز غالٍ جداً، كلا، وهذا أفضل ما في الأمر، فيمكنك الحصول عليه مقابل مبلغ زهيد جداً من المال، فالسعر يبلغ تقريباً 29 يورو. ليس سيئاً، باعتبار أنك تنعم براحة البال.

مميزات أخرى

هل يكثرُ نسيانُك لمحفظتك؟ هل تنسى أين تركتَ مفاتيحك؟ أو ربما تريد أن تحرس حيوانكَ الأليف من الهرب؟ بواسطة Trackr يمكنك أيضاً أن تتتبَّعَ أغراضك الشخصية، ما عليك سوى أن تضعه في الأشياء التي تهمك، أو التي يسهُل فُقدانُها. وصّل هاتفَكَ الذكيَّ به (من خلال تطبيق Trackr) وستعثر على ما فقدتَه.

أعدّت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "ستادي لايف ستايل". الأصل منشور هنا:

http://www.studylifestyle.com/2016/trackr/14/?sxid=c4myq44izmeo&cid=201&utm_term=kano-bleubloom