دول الخليج تدين الهجوم على كنيسة حلوان

دبي: أعربت دول الخليج عن ادانتها للهجوم الذي نفذه مسلح على كنيسة مارمينا في ضاحية حلوان بجنوب القاهرة صباح الجمعة، وقتل فيه تسعة أشخاص.

في الرياض، عبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن إدانة المملكة "الشديدة للهجوم الإرهابي"، مجددا في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية "وقوف المملكة مع الشقيقة مصر ضد هذه الأعمال الإرهابية الآثمة".

ورأت وزارة خارجية دولة الامارات أن هذه الهجمات "لن تنال من عزيمة شعب مصر"، بينما شددت وزارة الخارجية البحرينية على وقوف المنامة مع مصر "في معركتها ضد الإرهاب وجهودها الرامية لاجتثاث جذور الإرهاب ومموليه".

وأعربت وزارة الخارجية القطرية عن استنكارها للهجوم، مؤكدة "موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب".

كما بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح برقية تعزية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دان فيها الهجوم.

والعلاقات مقطوعة بين السعودية والامارات والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة ثانية، منذ الخامس من يونيو الماضي، على خلفية اتهام الدول الاربع للامارة الصغيرة بدعم وتمويل جماعات "ارهابية" في الشرق الاوسط، وهو ما تنفيه الدوحة.

وقبيل اعلان وقوع الهجوم، ذكرت وكالة الانباء السعودية أن ولي العهد الامير محمد بن سلمان اتصل بالرئيس المصري الجمعة لبحث "العلاقات الثنائية وسبل تنميتها، وآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مستجدات الأحداث في المنطقة".

ووقع الاعتداء بعد أقل من تسعة أشهر من مقتل 45 شخصًا في اعتداءين استهدفا كنيستين في الاسكندرية وطنطا في شمال مصر خلال قداس عيد الشعانين في ابريل الفائت، وبعد شهر من مقتل أكثر من 300 شخص في اعتداء استهدف مسجداً في شمال سيناء نهاية نوفمبر.