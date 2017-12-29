ولي عهد ابوظبي يقدم هبة للعاصمة المغربية الرباط

«إيلاف» من الرباط: سلم سعيد مهير الكتبي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المغربية هبة تتضمن 10 سيارات للتدخل السريع و100 دراجة نارية موجهة إلى ولاية أمن العاصمة المغربية الرباط في إطار التعاون المشترك الذي يربط بين البلدين ، وذلك بمكرمة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشرف على عملية التسليم اضافة الى الدبلوماسي الإماراتي محمد مفيد والي أمن الرباط ، وعدد من المسؤولين المغاربة .

والي أمن الرباط والقائم بأعمال سفارة الامارات العربية بالانابة في الرباط

وقال سعيد مهير الكتبي القائم بالأعمال بالإنابة أن مكرمة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تؤكد دعمه المتواصل للعلاقات الثنائية ،وحرصه الدائم على استمرارية هذا التعاون الذي يعكس الوشائج الأخوية القوية بين البلدين الشقيقين قيادة وشعبا.

وأشاد والي أمن الرباط بمبادرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التي تعكس متانة وتميز العلاقات بين البلدين الشقيقين.. وتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى ولي عهد أبوظبي على مكارمه ومبادراته الطيبة والكريمة تجاه المغرب، وأكد حرص المملكة المغربية بتوجيهات من الملك محمد السادس على تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين والارتقاء بالعلاقات إلى أعلى مستوى بما يطمح إليه قائدي البلدين الشقيقين.

